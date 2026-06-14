اسفندیاری: ۲۳۷ روز حبس انفرادی بخشی از واقعیت ادعای حقوق بشر غرب است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدیه اسفندیاری شامگاه یکشنبه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: به مدت هشت ماه در بازداشت به سر بردم و در این مدت از ابتداییترین حقوق انسانی و قانونی خود محروم بودم.
وی افزود: در طول بازداشت، ۷۵ روز از تماس با خانواده و ۵۷ روز از دسترسی به خدمات کنسولی محروم بودم بهگونهای که مسئولان جمهوری اسلامی ایران نیز از وضعیت من بیاطلاع بودند.
اسفندیاری تصریح کرد: پس از هشت ماه با آزادی مشروط از زندان خارج شدم، اما این آزادی با محدودیتهایی همچون ممنوعیت خروج از فرانسه و الزام به حضور هفتگی در کمیساریای پلیس همراه بود.
وی ادامه داد: اتهام مطرحشده علیه من، انتشار تصاویر و اخبار مرتبط با عملیات مقاومت فلسطین بود و هرگز تصور نمیکردم به بازداشت و محاکمه منجر شود.
شهروند ایرانی بازداشتشده در فرانسه تاکید کرد: در مجموع ۴۰۴ روز در بازداشت و حبس خانگی به سر بردم که ۲۳۷ روز آن در سلول انفرادی و مابقی تحت محدودیتهای شدید خارج از زندان سپری شد.
وی با انتقاد از عملکرد دولت فرانسه، رفتار صورتگرفته را مغایر با ادعاهای این کشور در حوزه آزادی و حقوق بشر دانست و افزود: محرومیت از ارتباط با خانواده، جلوگیری از دسترسی کنسولی و اعمال فشارهای روحی، نمونههایی از نقض آشکار حقوق بشر در این پرونده بود.
اسفندیاری بیان کرد: حجاب برای زنان ایرانی تنها یک مسئله دینی نیست، بلکه ریشه در تاریخ و تمدن این سرزمین دارد.
وی گفت: حمایت و همراهی مردم ایران در تمام این مدت، بزرگترین پشتوانه و مایه دلگرمی من بود و همواره به این ملت بزرگ و ایستادگی آنان افتخار میکنم.
مهدیه اسفندیاری در اوایل اسفند ۱۴۰۳ ناپدید شد و خانوادهاش پس از بیخبری طولانیمدت، موضوع را به مقامات ایرانی اطلاع دادند. پس از حدود یک ماه سکوت، مقامات قضایی فرانسه در اوایل آوریل ۲۰۲۵ تأیید کردند که او بازداشت شده است.
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