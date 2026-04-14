مهدیه اسفندیاری پس از ورود به کشور: در فرانسه آزادی بیان وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدیه اسفندیاری فعال حقوق ملت فلسطین پس از آزادی از زندان‌های فرانسه، بامداد امروز از طریق ایستگاه راه آهن مرز رازی آذربایجان غربی به آغوش وطن بازگشت.

وی در بدو ورود به میهن، در مصاحبه‌ای کوتاه ضمن تسلیت شهادت رهبر انقلاب و مردم ایران در جریان جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، اظهار داشت: «برای همه واضح است که حداقل در فرانسه آزادی بیان وجود ندارد و رای دادگاه ناعادلانه بود.»

مهدیه اسفندیاری در اوایل اسفند ۱۴۰۳ ناپدید شد و خانواده‌اش پس از بی‌خبری طولانی‌مدت، موضوع را به مقامات ایرانی اطلاع دادند. پس از حدود یک ماه سکوت، مقامات قضایی فرانسه در اوایل آوریل ۲۰۲۵ تأیید کردند که او بازداشت شده است.

دادستانی پاریس اعلام کرد که مهدیه اسفندیاری به اتهام «تمجید از تروریسم» و جرایم مرتبط با فعالیت در شبکه‌های اجتماعی تحت پیگرد قرار دارد! این اتهامات به‌طور خاص به انتشار مطالبی در یک کانال تلگرامی مرتبط است که به گفته مقامات فرانسوی، شامل حمایت از طوفان الاقصی بوده است.