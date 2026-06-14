https://mehrnews.com/x3ckkJ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۵۹ کد مطلب 6860426 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۵۹ تصاویر هوایی از حضور حماسی مردم ارومیه در خیابان ارومیه - در این فیلم تصاویر هوایی از حضور حماسی مردم ارومیه را در خیابان می بینید. دریافت 10 MB کد مطلب 6860426 کپی شد مطالب مرتبط طنین《لبیک یا خامنهای》مردم خمین در پشتیبانی از نظام اسلامی حضور حماسی سلماسی ها در صد و ششمین موج مقاومت ملی در خیابان صد و ششمین شب لبیکگویی مردم تبریز به ندای رهبری میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و ششمین شب حماسه و مقاومت اجتماع حماسی مردم انقلابی آبدان به همراه نوحهخوانی برچسبها ارومیه تصاویر هوایی بیعت با رهبر انقلاب
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