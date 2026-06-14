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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۵۹

تصاویر هوایی از حضور حماسی مردم ارومیه در خیابان

تصاویر هوایی از حضور حماسی مردم ارومیه در خیابان

ارومیه - در این فیلم تصاویر هوایی از حضور حماسی مردم ارومیه را در خیابان می بینید.

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کد مطلب 6860426

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