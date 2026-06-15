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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۱

ثمره ۳۱ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بیارجمند؛ آبی که هدر نمی‌رود

ثمره ۳۱ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بیارجمند؛ آبی که هدر نمی‌رود

شاهرود- مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با اعلام بهره‌برداری از استخر ذخیره آب به حجم شش هزار و ۲۳۰مترمکعب و سیستم آبیاری تحت فشار در بیارجمند، گفت: ۳۱میلیارد تومان در این طرح سرمایه‌گذاری شده است.

محمد حسن غریب مجنی در گفتگو با خبرنگار مهر از بهره‌برداری پروژه آبیاری تحت فشار و استخر ذخیره آب کشاورزی در بیارجمند همزمان با هفته جهاد کشاورزی خبر داد و افزود: این طرح ۳۱ هکتار اراضی را تحت پوشش خواهد داشت.

وی رویکرد این طرح را ارتقا بهره وری منابع آبی و توسعه تولیدات کشاورزی منطقه دانست و ادامه داد: اجرای سیستم نوین آبیاری در مدیریت بهینه منابع آبی تاثیر بسزایی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود اعتبارات این طرح را از محل اعتبارات ملی سال گذشته عنوان کرد و توضیح داد: استخر ذخیره آب کشاورزی حجم شش هزار و ۲۳۰ متر مکعب را شامل می شود.

غریب مجنی هزینه اجرای طرح را ۳۱ هزار میلیون ریال برآورد کرد و اظهار داشت: ۲۶ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال از اعتبارات بلاعوض دولتی و مابقی به صورت خودیاری تامین شده است.

وی افزود: افتتاح این طرح ها به معنای حمایت از تولید کنندگان برای دست یابی به امنیت غذایی، کشاورزی پایدار و بهره وری حداکثری در تولیدات ملی است.

کد مطلب 6860537

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