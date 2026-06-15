نام بهروز رضوی در حافظه مردم جاودانه خواهد ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، احمد پهلوانیان معاون صدا در پیامی با تسلیت درگذشت بهروز رضوی، گوینده و مجری پیشکسوت رادیو، از او به عنوان یکی از ماندگارترین صداهای رسانه ملی یاد کرد.
متن پیام احمد پهلوانیان معاون صدای رسانه ملی به این شرح است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
درگذشت استاد بهروز رضوی، گوینده، مجری و هنرمند فرهیخته رادیو، اندوهی عمیق بر خانواده بزرگ رسانه و دوستداران فرهنگ و هنر ایران وارد کرد. شادروان از سرمایههای ارزشمند رادیو و از چهرههایی بود که سالها با صدای گرم، بیان فاخر و شخصیت فرهنگی خود، لحظات ماندگاری را برای مخاطبان رقم زد. نام بهروز رضوی با نجابت، حرفهایگری، عشق به مردم و وفاداری به رسانه گره خورده است و آثار و یادگارهای او همواره در حافظه شنیداری ایرانیان باقی خواهد ماند.
استاد رضوی نه فقط یک گوینده، بلکه روایتگر صمیمی فرهنگ، ادب و تاریخ این سرزمین بود؛ هنرمندی که با صدای دلنشین خود به واژهها جان میبخشید و با اخلاص و تعهد، نسلهای مختلف مخاطبان را همراه خود میکرد.
اینجانب ضایعه درگذشت این هنرمند پیشکسوت را به خانواده محترم ایشان، همکاران رسانهای، جامعه فرهنگی و هنری کشور و تمامی علاقهمندان آن مرحوم تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
روحش شاد و یادش گرامی باد.»
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