به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، طبق گزارشها، پس از پایان یک مشورتخواهی سراسری در ماه گذشته، نخستوزیر انگلیس در حال آمادهسازی طرحهایی برای محدود کردن فعالیت آنلاین کودکان با هدف محافظت از آنها در برابر محتوای مضر است.
وزرای کابینه انگلیس در حال بررسی شواهد و نتایج اجرای قانون مشابهی در استرالیا هستند؛ کشوری که از دسامبر ۲۰۲۵ محدودیتهایی را برای استفاده کودکان از شبکههای اجتماعی اعمال کرده است.
روزنامه «سان آن ساندی» نیز گزارش داده طرح جدید دولت انگلیس همه شبکههای اجتماعی و اپلیکیشنها را شامل نخواهد شد. در همین راستا، «بارونس جکی اسمیت» وزیر مهارتهای انگلیس، در پاسخ به پرسشها درباره این گزارشها اعلام کرد دولت همچنان در حال بررسی نتایج مشورتخواهی عمومی است و پیش از آغاز تعطیلات تابستانی، پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه خواهد کرد.
با این حال، وی تأیید نکرد که دولت به دنبال اعمال ممنوعیت کامل استفاده کودکان از شبکههای اجتماعی است و گفت: برخلاف تصور برخی افراد، هنوز هیچ تصمیم قطعی در این زمینه گرفته نشده است. به همین دلیل دولت این فرایند مشورتی را آغاز کرده تا مؤثرترین راهکار برای محافظت از کاربران کمسنوسال در برابر آثار مخرب شبکههای اجتماعی را شناسایی کند.
اسمیت افزود: این اقدامات ممکن است فراتر از محدودیتهایی باشد که استرالیا برای برخی قابلیتهای خاص شبکههای اجتماعی در نظر گرفته است. همچنین احتمال دارد برخی قابلیتها بهطور کامل برای کودکان ممنوع شوند. به گفته وی، تعیین حداقل سن استفاده از این پلتفرمها نیز یکی از موضوعات مورد بررسی دولت خواهد بود.
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