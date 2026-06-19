به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دفتر رسانه‌ای دولت امارات اعلام کرد، طبق قطعنامه‌ای که روز پنجشنبه تصویب شد، کودکان زیر ۱۵ سال از ایجاد، استفاده یا اداره حساب‌های کاربری شخصی در رسانه‌های اجتماعی منع خواهند شد. این بدان معناست که آنها نمی‌توانند در شبکه های اجتماعی محتوا ارسال کنند، کامنت بنویسند، محتوا به اشتراک بگذارند یا به گروه‌های عمومی بپیوندند.

نوجوانان ۱۵ و ۱۶ ساله می توانند از پلتفرم های اجتماعی که اقدامات ایمنی افزوده از جمله قابلیت های کنترل محتوای متناسب با سن، محدودیت برای تعامل با کاربران ناشناس، مدیریت زمان استفاده و ویژگی های نظارت والدین دارند، استفاده کنند.

این قوانین شامل تمام پلتفرم های اجتماعی می شود که در امارات متحده عربی فعالیت می کنند و شرکت‌ها را ملزم به اجرای اقدامات قوی برای تأیید سن، از جمله بررسی هویت دیجیتال و فناوری‌های پشتیبانی‌شده با هوش مصنوعی می‌کند. خوداظهاری سن به عنوان یک روش معتبر برای تأیید پذیرفته نخواهد شد.

پلتفرم‌ها همچنین باید حساب‌های کاربری ایجاد شده توسط کودکان زیر ۱۵ سال را غیرفعال کنند، از دور زدن سیستم‌های تأیید سن توسط کاربران جلوگیری و از استفاده از داده‌های شخصی کودکان برای تبلیغات هدفمند یا پروفایل‌سازی رفتاری خودداری کنند.

دولت امارات متحده عربی اعلام کرد این اقدامات برای برطرف کردن نگرانی‌ها در مورد قرار گرفتن کودکان در معرض محتوای نامناسب، تعاملات آنلاین ناامن، استفاده بیش از حد از رسانه‌های اجتماعی و جمع‌آوری اطلاعات شخصی طراحی شده است.

رسانه‌های اجتماعی تا ۱۲ ماه فرصت دارند تا از قوانین جدید پیروی کنند.