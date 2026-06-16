به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته استامر این تغییرات وسیع به کودکان فرصت می دهد کودکی شان را باز پش بگیرند. وی همچنین اعلام کرد علیه اسنپ چت، تیک تاک، اینستاگرام و دیگر پلتفرم ها و همچنین سایت های بازی رایانشی که به غریبه ها اجازه تماس با کودکان را می دهند، اقداماتی انجام می شود.

نخست وزیر انگلیس در ادامه افزود: برای من واضح است که یک ممنوعیت کامل انتخاب درستی است. این اقدام تمایز زیادی ایجاد می کند، کودکان را ایمن تر می کند، آنها را خوشحال تر می کند و همچنین به آنها زمان بیشتر، امنیت بیشتر و آزادی بیشتری برای رشد می دهد و فرصت های بیشتری برایشان فراهم می کند.

با این وجود برخی کارشناسان درباره تاثیرگذاری یک ممنوعیت کامل ابراز تردید کرده اند. از سوی دیگر استامر نیز تایید کرده اجرای کامل چنین محدودیت هایی بسیار سخت خواهد بود.

به این ترتیب اقدامات انگلیس در مسدودیت شبکه های اجتماعی برای کودکان فراتر از قانون مشابه در استرالیا خواهد بود زیرا کنترل پلتفرم های بازی رایانشی را کنترل و احتمالا ممنوعیت های شبانه برای اسکرول کردن بی نهایت کاربران زیر ۱۸ سال وضع می کند.

به گفته دولت انگلیس یوتیوب، فیس بوک و ایکس تحت پوشش این قانون قرار می گیرند اما سرویس های پیام رسان مانند واتس اپ و سیگنال شامل آن نمی شوند.

استامر افزودک مسدودسازی جهانی پخش زنده و تماس غریبه ها با کودکان نیز وضع می شود. آیا در جهان آفلاین شرایطی وجود دارد که به فرزند شما اجازه دهد با یک غریبه، یک بزرگسال که شما نمی شناسید ارتباطی برقرار کند؟

سرویس هایی که برای آموزش کودکان طراحی شده اند مانند «یوتیوب کیدز»، «لگو پلی» و «گوگل کلس روم» مشمول این محدودیت نمی شوند.

هرچند بیشتر والدین و سیاستمداران از این ممنوعیت پشتیبانی می کند اما برخی از روانشناسان ومحققان اعلام کرده اند هیچ شواهدی وجود ندارد ممنوعیت مذکور کارآمد باشد.