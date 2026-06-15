به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله سعیدی، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان خرداد ۱۴۰۵، از دستاوردهای بی‌سابقه در حوزه‌های باغبانی، توسعه زیرساخت‌های گلخانه‌ای، جهش چشمگیر در صادرات محصولات کشاورزی، نوسازی باغات، ارتقای ضریب مکانیزاسیون و توسعه کشت گیاهان دارویی پرده برداشت و چشم‌انداز روشن توسعه پایدار کشاورزی در این استان را ترسیم کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم باغی استان تصریح کرد: در حال حاضر سطح کل باغات استان ۵۲ هزار و ۲۳۰ هکتار می‌باشد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: با تلاش‌های صورت‌گرفته، میزان تولید سالانه محصولات باغی استان به ۲۶۱,۴۴۸ تن رسیده است.

سعیدی تاکید کرد: این میزان تولید، نقش مهم بخش باغبانی را در توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و پایداری کشاورزی استان نشان می‌دهد.

صادرات ۱۸۷ تن مغز بادام مامایی از ابتدای سال

وی با اشاره به یکی از مهم‌ترین افتخارات کشاورزی استان اضافه کرد: استان چهارمحال و بختیاری با دارا بودن ۲۳ هزار هکتار باغ بادام و تولید سالانه ۳۶ هزار تن، موفق به کسب رتبه اول تولید بادام در کشور شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در خصوص ارزآوری این محصول استراتژیک گفت: میزان صادرات مغز بادام مامایی استان بالغ‌بر ۲۱ محموله به وزن ۱۸۷/۳ تن از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا اواسط خرداد ماه جاری بوده است.

سعیدی خاطرنشان کرد: این موضوع جایگاه استان را به‌عنوان محور اصلی زنجیره ارزش بادام در کشور تثبیت نموده است و به‌منظور تکمیل زنجیره ارزش بادام، شهرک تخصصی بادام استان توسط شرکت شهرک‌های صنعتی در حال واگذاری به متقاضیان می‌باشد که این اقدام زمینه‌ساز توسعه فرآوری، بسته‌بندی، صادرات و ایجاد ارزش افزوده در سطح ملی خواهد بود.

تولید ۱۸ هزار تن سبزی و صیفی در گلخانه‌های چهارمحال و بختیاری

وی به توسعه محیط‌های کنترل‌شده اشاره کرد و بیان داشت: تا پایان سال ۱۴۰۵، سطح گلخانه‌های استان به ۱۲۵ هکتار در قالب ۲۷۹ واحد گلخانه‌ای افزایش یافته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به جزئیات تولیدات گلخانه‌ای اذعان داشت: از این میزان، ۱۰۹ هکتار به تولید سبزی و صیفی‌جات اختصاص داشته که میزان تولید آن ۱۸ هزار و ۵۳۰ تن می‌باشد، همچنین ۱۶ هکتار به تولید گل و گیاهان زینتی اختصاص یافته که میزان تولید آن ۱۷ میلیون شاخه گل گزارش شده است.

سعیدی از تداوم این روند خبر داد و بیان کرد: هم‌اکنون ۷۰ هکتار گلخانه جدید در سطح استان در حال ساخت می‌باشد. این واحدها دارای ۳۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی هستند و پس از بهره‌برداری، نقش مهمی در افزایش تولید و اشتغال خواهند داشت.

وی با تاکید بر ارزآوری محصولات کشاورزی استان، ادامه داد: میزان صادرات محصول فلفل دلمه‌ای استان به تعداد ۹۵ محموله از یک واحد سورتینگ به میزان یک هزار و ۶۱۵ تن بوده است.

افزایش صادرات سیب‌زمینی به ۶۴۵۰ تن

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری درباره صادرات سیب‌زمینی نیز جزئیات دقیقی را مطرح کرد و افزود: پیشتر میزان صادرات سیب‌زمینی ۶ هزار تن (شامل دبی ۲ هزار و ۶۰۰ تن، ازبکستان ۴۵۰ تن، ترکمنستان یک هزار و ۱۰۰ تن و افغانستان یک هزار و ۸۵۰ تن) بوده که بیشترین درصد مربوط به افغانستان و کمترین درصد به دلیل محدودیت صادرات مربوط به ازبکستان بوده است. اما روند رو به رشد صادرات ادامه یافته و میزان صادرات از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون به میزان ۶ هزار و ۴۵۰ تن سیب‌زمینی رسیده است، از این مقدار ۴ هزار و ۳۶۰ تن به کشور افغانستان، یک هزار و ۸۸۰ تن به کشور ترکمنستان، ۶۰ تن به عراق و ۵۰ تن به عمان صادر شد.

سعیدی با اشاره به اهمیت پژوهش کاربردی گفت: در راستای افزایش بهره‌وری و انتخاب ارقام برتر، طرح‌های پایلوت مقایسه ارقام در سطح استان اجرا شده است، این طرح‌ها شامل ۱۲ رقم پکان (که نهال‌های آن در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ کاشته شده است)، ۲۰ رقم انگور، ۲ رقم انار و ۶۴ رقم بادام می‌باشد. وی هدف از این طرح‌ها را بهبود عملکرد، افزایش سازگاری با شرایط اقلیمی و ارتقای کیفیت محصولات دانست.

وی با اشاره به حوزه نوسازی باغات فرسوده افزود: تعداد ۲۳۰ هزار اصله نهال مثمر اصلاح‌شده در سطح استان توزیع شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: عملیات اصلاح و احیای باغات در سطح ۳ هزار و ۵۴۶ هکتار و عملیات حذف و جایگزینی باغات فرسوده در سطح ۴۵۰ هکتار انجام گرفته است، در حال حاضر ۸ جایگاه فعال تولید نهال و ۲۴ جایگاه توزیع نهال در استان فعال هستند.