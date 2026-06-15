ضعف ارتباطات یکی از موانع اصلی توسعه و کاهش اعتماد عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، احسان گرایلی صبح دوشنبه در نشست روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی شهرستان گناباد با اشاره به ضرورت بازتعریف جایگاه روابط عمومی در ساختار مدیریتی کشور اظهار کرد: متأسفانه در ذهن بسیاری از مدیران، حوزه ارتباطات صرفاً به مفهوم خبر محدود شده و گاهی خبر نیز تنها در قالب خبرنامه‌ها و گزارش‌های اداری تعریف می‌شود؛ در حالی که نتیجه این نگاه، کاهش اعتماد عمومی و ناتوانی سازمان‌ها در برقراری گفت‌وگوی مؤثر با ذی‌نفعان است.

مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی افزود: بدون شکل‌گیری اعتماد و ارتباط مؤثر، توسعه نیز محقق نخواهد شد.

وی با بیان اینکه مأموریت مجموعه روابط عمومی استان بازآفرینی مفهوم ارتباطات در شبکه دولت است، گفت: شورای هماهنگی روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی مهم‌ترین ابزار تحقق این هدف به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه انسجام ارتباطی میان دستگاه‌ها و ارتباط مؤثرتر با مردم را فراهم کند.

گرایلی با انتقاد از فعالیت جزیره‌ای دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: مردم خدمات دولت را به صورت یکپارچه می‌بینند، اما دستگاه‌ها اغلب به شکل منفک عمل می‌کنند. روابط عمومی‌ها باید بتوانند میان بخش‌های مختلف دولت و همچنین میان دولت و مردم پیوند ایجاد کرده و تصویری منسجم از خدمات ارائه دهند.

مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه پروژه روابط عمومی‌ها پروژه عمرانی یا فیزیکی نیست، بلکه پروژه‌ای ارتباطی است، تاکید کرد: اگر نتوانیم برای اقدامات و خدمات انجام شده در جامعه باور و اقناع ایجاد کنیم، حتی بهترین پروژه‌ها نیز اثرگذاری لازم را نخواهند داشت.

وی با اشاره به تحلیل بازخوردهای اجتماعی نسبت به اخبار و اقدامات دستگاه‌ها گفت: گاهی حجم گسترده‌ای از محتوا درباره اقدامات و دستاوردها تولید و منتشر می‌شود، اما بخش قابل توجهی از مخاطبان واکنش منفی نشان می‌دهند که این موضوع بیانگر وجود یک انقطاع گفتمانی میان دستگاه‌ها و جامعه است.

گرایلی ادامه داد: روابط عمومی‌ها باید فراتر از انتشار اخبار مدیران حرکت کنند و با شناخت دقیق مسائل اجتماعی، بازسازی رابطه میان نهادهای حاکمیتی و افکار عمومی را در دستور کار قرار دهند.

مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی با تأکید بر نقش شورای هماهنگی روابط عمومی‌ها در شهرستان‌ها اظهار کرد: اگر این شوراها به‌درستی فعال شوند، می‌توانند زمینه شکل‌گیری یک زیست‌بوم ارتباطی منسجم را در استان فراهم کنند؛ موضوعی که به اعتقاد ما یکی از پیش‌نیازهای اصلی توسعه و کاهش هزینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.

روابط عمومی‌ها باید در تصمیم‌سازی به مدیران کمک کنند

در ادامه این نشست، ابوالفضل حکیمی‌پور، فرماندار گناباد نیز با اشاره به نقش راهبردی روابط عمومی‌ها در دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: روابط عمومی‌ها باید با انتقال صحیح اطلاعات و دریافت دقیق بازخوردهای جامعه، به فرآیند تصمیم‌سازی مدیران کمک کنند.

فرماندار گناباد افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند امیدآفرینی در جامعه هستیم و روابط عمومی‌ها می‌توانند با تبیین خدمات و اقدامات نظام و دولت، نقش مؤثری در افزایش سرمایه اجتماعی ایفا کنند.

وی همچنین بر برگزاری مستمر نشست‌های هم‌اندیشی، استفاده از تجربیات موفق و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ارتباطی برای ارتقای جایگاه روابط عمومی‌ها تأکید کرد.

گفتنی است؛ در پایان این نشست اعضای شورای هماهنگی روابط عمومی‌های شهرستان گناباد معرفی شدند.