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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

ملت ایران با وحدت و اقتدار نقشه‌های دشمنان را خنثی کرد

ملت ایران با وحدت و اقتدار نقشه‌های دشمنان را خنثی کرد

همدان- نماینده ولی فقیه در همدان گفت: ملت ایران با وحدت و انسجام ملی، تمامی محاسبات قدرت‌های استکباری را برهم زده و نظام اسلامی را مقتدرتر از گذشته در صحنه بین‌المللی حاضر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثق، ظهر سه شنبه در یادواره شهدای سرکان با اشاره به نگاه تحسین‌آمیز نخبگان سیاسی و علمی جهان به جمهوری اسلامی، اظهار کرد: ملت ایران با وحدت و انسجام ملی، تمامی محاسبات قدرت‌های استکباری را برهم زده و نظام اسلامی را مقتدرتر از گذشته در صحنه بین‌المللی حاضر کرده است.

وی در تشریح دستاوردهای انقلاب اسلامی، بیان کرد: امروز بسیاری از نخبگان سیاسی و علمی جهان با اعجاب به جمهوری اسلامی نگاه می‌کنند چراکه دشمن می‌خواست امروز اثری از جمهوری اسلامی باقی نماند، اما ملت ایران تمامی این معادلات را بر هم زد و نظام اسلامی امروز مقتدرتر از گذشته در صحنه حضور دارد.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با تاکید بر پیروزی ملت ایران در عرصه واقعیت، خاطرنشان کرد: ما در میدان واقعیت پیروز هستیم؛ نباید اجازه دهیم دشمن پیروزی ملت ایران را به شکست روایت کند.

وی حفظ دستاوردهای نظام، خنثی شدن طرح‌های تجزیه‌طلبانه و ناکامی دشمنان را از نشانه‌های روشن پیروزی ملت ایران برشمرد و مذاکرات را ابزاری برای تامین منافع ملی و افزایش قدرت کشور دانست و گفت: مذاکرات باید در راستای تامین منافع ملی و افزایش قدرت کشور باشد.

آیا الله شعبانی موثق همچنین به نظارت دقیق رهبر معظم انقلاب بر مسائل کشور و مدیریت امور اشاره کرد و افزود: رهبر معظم انقلاب با اقتدار بر مسائل کشور نظارت دارند و مدیریت امور را دنبال می‌کنند.

وی اختلاف سلیقه سیاسی را امری طبیعی خواند، اما بر اهمیت وحدت و انسجام ملی به عنوان عامل اصلی حفظ کشور تاکید کرد و گفت: اختلاف سلیقه سیاسی طبیعی است، اما آنچه کشور را حفظ کرده وحدت و انسجام ملی بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان ضمن تایید حق مردم در نقد مسئولان، نسبت به متهم کردن افراد به خیانت بدون دلیل هشدار داد و افزود: نقد مسئولان حق مردم است، اما متهم کردن افراد به خیانت بدون دلیل، خواست دشمن است.

وی هوشیاری در برابر جنگ روانی و روایت‌سازی دشمنان برای ایجاد بی‌اعتمادی در جامعه را ضروری خواند و تصریح کرد: باید مراقب جنگ روانی و روایت‌سازی دشمن برای ایجاد بی‌اعتمادی در جامعه باشیم.

آیت الله شعبانی موثق با اشاره به جایگاه معنوی انقلاب اسلامی، گفت: پرچم امام حسین(ع) امروز به برکت ایستادگی ملت ایران برافراشته مانده است.

وی با تأکید بر حفظ وحدت و حرکت در مسیر ولایت، ادامه داد: با این انسجام، دشمنان در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام خواهند ماند و با حفظ وحدت و حرکت پشت سر رهبر معظم انقلاب، دشمن را در رسیدن به اهدافش ناکام خواهیم گذاشت.

کد مطلب 6861846

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