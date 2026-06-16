به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثق، ظهر سه شنبه در یادواره شهدای سرکان با اشاره به نگاه تحسین‌آمیز نخبگان سیاسی و علمی جهان به جمهوری اسلامی، اظهار کرد: ملت ایران با وحدت و انسجام ملی، تمامی محاسبات قدرت‌های استکباری را برهم زده و نظام اسلامی را مقتدرتر از گذشته در صحنه بین‌المللی حاضر کرده است.

وی در تشریح دستاوردهای انقلاب اسلامی، بیان کرد: امروز بسیاری از نخبگان سیاسی و علمی جهان با اعجاب به جمهوری اسلامی نگاه می‌کنند چراکه دشمن می‌خواست امروز اثری از جمهوری اسلامی باقی نماند، اما ملت ایران تمامی این معادلات را بر هم زد و نظام اسلامی امروز مقتدرتر از گذشته در صحنه حضور دارد.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با تاکید بر پیروزی ملت ایران در عرصه واقعیت، خاطرنشان کرد: ما در میدان واقعیت پیروز هستیم؛ نباید اجازه دهیم دشمن پیروزی ملت ایران را به شکست روایت کند.

وی حفظ دستاوردهای نظام، خنثی شدن طرح‌های تجزیه‌طلبانه و ناکامی دشمنان را از نشانه‌های روشن پیروزی ملت ایران برشمرد و مذاکرات را ابزاری برای تامین منافع ملی و افزایش قدرت کشور دانست و گفت: مذاکرات باید در راستای تامین منافع ملی و افزایش قدرت کشور باشد.

آیا الله شعبانی موثق همچنین به نظارت دقیق رهبر معظم انقلاب بر مسائل کشور و مدیریت امور اشاره کرد و افزود: رهبر معظم انقلاب با اقتدار بر مسائل کشور نظارت دارند و مدیریت امور را دنبال می‌کنند.

وی اختلاف سلیقه سیاسی را امری طبیعی خواند، اما بر اهمیت وحدت و انسجام ملی به عنوان عامل اصلی حفظ کشور تاکید کرد و گفت: اختلاف سلیقه سیاسی طبیعی است، اما آنچه کشور را حفظ کرده وحدت و انسجام ملی بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان ضمن تایید حق مردم در نقد مسئولان، نسبت به متهم کردن افراد به خیانت بدون دلیل هشدار داد و افزود: نقد مسئولان حق مردم است، اما متهم کردن افراد به خیانت بدون دلیل، خواست دشمن است.

وی هوشیاری در برابر جنگ روانی و روایت‌سازی دشمنان برای ایجاد بی‌اعتمادی در جامعه را ضروری خواند و تصریح کرد: باید مراقب جنگ روانی و روایت‌سازی دشمن برای ایجاد بی‌اعتمادی در جامعه باشیم.

آیت الله شعبانی موثق با اشاره به جایگاه معنوی انقلاب اسلامی، گفت: پرچم امام حسین(ع) امروز به برکت ایستادگی ملت ایران برافراشته مانده است.

وی با تأکید بر حفظ وحدت و حرکت در مسیر ولایت، ادامه داد: با این انسجام، دشمنان در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام خواهند ماند و با حفظ وحدت و حرکت پشت سر رهبر معظم انقلاب، دشمن را در رسیدن به اهدافش ناکام خواهیم گذاشت.