به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا محمدی ظهر دوشنبه در پنجاهوهفتمین نشست مدیران تربیتبدنی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور با گرامیداشت یاد شهدای کشور، پژوهشگاه تربیتبدنی را بازوی علمی ورزش دانشگاهی دانست و گفت: برنامههای این پژوهشگاه با هدف ارتقای کیفیت ورزش دانشگاهی و در تعامل مستمر با ادارهکل تربیتبدنی سازمان امور دانشجویان تدوین و اجرا شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه آموزش افزود: سال گذشته نشست مشترک رؤسای دانشکدههای تربیتبدنی و مدیران تربیتبدنی دانشگاههای کشور برگزار شد و در ادامه، شیوهنامه واحد تربیتبدنی عمومی با بهرهگیری از دیدگاههای تخصصی دانشگاهها تدوین شد.
محمدی راهاندازی سامانه جامع ورزش دانشگاهی را از مهمترین برنامههای مشترک پژوهشگاه تربیتبدنی و ادارهکل تربیتبدنی سازمان امور دانشجویان عنوان کرد و ادامه داد: این سامانه با هدف یکپارچهسازی اطلاعات و مدیریت حوزههای مختلف ورزش دانشگاهی طراحی شده و بخشهایی مانند واحد تربیتبدنی عمومی، پایش تندرستی، اماکن ورزشی، انجمنهای ورزشی، رویدادها، آموزشهای تخصصی و نظام ارزیابی را پوشش خواهد داد.
رئیس پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی همچنین از اجرای مرحله دوم طرح پایش تندرستی دانشجویان خبر داد و گفت: در این مرحله، علاوه بر ثبت اطلاعات سلامت، خدمات مشاوره جسمانی و ارائه برنامههای تخصصی متناسب با وضعیت جسمانی دانشجویان نیز پیشبینی شده است.
وی در ادامه به اجرای طرحهای کلان پژوهشی در حوزه ورزش دانشگاهی اشاره کرد و افزود: پژوهشگاه تربیتبدنی با انتشار فراخوان ملی، اجرای پروژههای پژوهشی با هدف تدوین نقشه راه آینده ورزش دانشگاهی را آغاز کرده و این طرحها با مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاههای کشور در حال اجرا است.
محمدی توسعه فعالیتهای فناورانه در حوزه ورزش را از دیگر برنامههای این پژوهشگاه برشمرد و اظهار کرد: ارتقای مرکز رشد تخصصی ورزش، حمایت از ایدههای فناورانه دانشجویان و برگزاری رویدادهای مرتبط با کسبوکارهای ورزشی از جمله اقدامات انجامشده در این حوزه است.
وی در پایان با تاکید بر آمادگی پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی برای همکاری با دانشگاههای کشور، بیان کرد: امیدواریم نتایج این نشست زمینهساز اجرای برنامههای موثرتر در مسیر توسعه ورزش دانشگاهی و بهرهگیری هرچه بیشتر از ظرفیتهای علمی دانشگاهها باشد.
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