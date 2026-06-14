به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان صبح یکشنبه در مراسم سنگرسپاری مسئول اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ارسنجان، با تأکید بر اهمیت زیرساخت‌های فرهنگی، آن را «پیشران اصلی سایر زیرساخت‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی» دانست و گفت: بدون تقویت بنیان‌های فرهنگی، دستیابی به توسعه پایدار امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و حرکت کشور به سمت مرحله تمدن‌سازی، ایران اسلامی را «ابرقدرت واقعی» توصیف کرد و افزود: حضور مستمر مردم در صحنه و ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان، نشان‌دهنده حقانیت انقلاب اسلامی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر نقش مردم در تحولات کشور گفت: این پشتوانه عظیم مردمی، مهم‌ترین عامل بازدارندگی در برابر تهدیدات و جنگ‌های ترکیبی دشمنان است.

حجت الاسلام ولدان همچنین با اشاره به برخی حوادث و فشارهای تحمیل‌شده به کشور در سال‌های گذشته، نقش مردم مؤمن و مسئولیت‌پذیری مسئولان را عامل عبور از بحران‌ها دانست و بر ضرورت حفظ این سرمایه اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم، این ایام را فرصتی ویژه برای تبیین و روشنگری در شرایط کنونی کشور دانست و با تأکید بر الگوی حضرت زینب(س)، «جهاد تبیین» را ضرورتی اساسی در برابر جنگ‌های اقتصادی، نظامی و شناختی عنوان کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان از مردم و فعالان فرهنگی خواست با حضور پرشور در مجالس عزاداری، از این فرصت برای تقویت روحیه مقاومت، همبستگی و ادامه مسیر روشنگری استفاده کنند.