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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۱

شیراز در سوگ محرم سیدالشهدا(ع) سیاه‌پوش شد

شیراز در سوگ محرم سیدالشهدا(ع) سیاه‌پوش شد

شیراز- معاون فرهنگی شهرداری شیراز از اجرای گسترده فضاسازی شهری ویژه ماه محرم در این کلان‌شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی چوبینی با تشریح برنامه‌های شهرداری شیراز برای ماه محرم اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، فضاسازی گسترده شهری از روزهای پیش از آغاز ماه محرم در دستور کار قرار گرفته و عملیات سیاه‌پوش کردن معابر،میادین و تقاطع‌های اصلی شهر انجام شده است.

وی افزود: در این طرح، نصب ۳۰۰ کتیبه عرضی،یک‌هزار و ۵۰۰ کتیبه ستونی، ۱۵ ابرکتیبه، یک‌هزار پرچم سامورایی، ۱۸۰ هزار متر ریسه مشکی، بیش از ۲۰۰ سازه شهری، ۸۰ استرابورد و سه هزار متر بنر در نقاط مختلف شیراز اجرا شده است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز با اشاره به نقش محوری هیئت‌های مذهبی در دهه نخست محرم گفت: برنامه‌های مردمی و خودجوش هیئت‌های عزاداری محور اصلی مراسم‌های دهه اول محرم را تشکیل می‌دهد، اما شهرداری نیز برای دهه‌های دوم و سوم محرم مجموعه‌ای از رویدادهای فرهنگی، هنری و آیینی را با رویکرد ترویج فرهنگ عاشورا پیش‌بینی کرده که تا اربعین حسینی ادامه خواهد داشت.

چوبینی با تأکید بر جایگاه فرهنگ عاشورا در هویت اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی افزود: فرهنگ عاشورا طی قرن‌ها به عنوان الگویی ماندگار از ظلم‌ستیزی، ایثار، مقاومت و دفاع از حق در میان مردم ایران نهادینه شده و همچنان در سبک زندگی و رفتار اجتماعی جامعه اثرگذار است.

وی ادامه داد: یکی از رویکردهای مهم شهرداری، بهره‌گیری از زبان هنر برای انتقال مفاهیم عاشورایی به نسل‌های جدید است. استفاده از ظرفیت هنرهای نمایشی، موسیقی آیینی و دیگر قالب‌های هنری می‌تواند نقش مؤثری در تبیین پیام نهضت حسینی برای نوجوانان و جوانان ایفا کند.

معاون فرهنگی شهردار شیراز با اشاره به شرایط ویژه محرم امسال اظهار داشت: هم‌زمانی این ایام با تجربه ماه‌های اخیر مردم در عرصه مقاومت و ایستادگی، سبب شده مفاهیمی همچون حماسه، سلحشوری و مقابله با ظلم بیش از گذشته در فضای اجتماعی نمود پیدا کند.

وی افزود: در اکران‌های شهری نیز بر همین مفاهیم تأکید شده است؛ چرا که بسیاری از ارزش‌هایی که روزگاری در قالب روایت‌های تاریخی و حماسی بیان می‌شد، امروز توسط مردم ایران در عرصه واقعی زندگی تجربه شده است؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت اسطوره‌ها را به چشم دیدیم و افسانه‌ها را زندگی کردیم.

چوبینی مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی را جلوه‌ای از تأثیر فرهنگ عاشورا دانست و خاطرنشان کرد: روحیه ایستادگی، همبستگی اجتماعی و تاب‌آوری مردم ریشه در همین فرهنگ دارد؛ فرهنگی که نسل به نسل منتقل شده و همواره جامعه را به حضور در جبهه حق و مقاومت در برابر ظلم فراخوانده است.

وی در پایان تأکید کرد: برنامه‌های فرهنگی وهنریشهرداری شیراز در ماه محرم با هدف تقویت همین ارزش‌ها و ترویج فرهنگ عاشورا برگزار می‌شود تا زمینه‌ساز گسترش روحیه همدلی، مقاومت و انسجام اجتماعی در جامعه باشد.

کد مطلب 6859164

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