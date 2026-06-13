به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی چوبینی با تشریح برنامه‌های شهرداری شیراز برای ماه محرم اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، فضاسازی گسترده شهری از روزهای پیش از آغاز ماه محرم در دستور کار قرار گرفته و عملیات سیاه‌پوش کردن معابر،میادین و تقاطع‌های اصلی شهر انجام شده است.

وی افزود: در این طرح، نصب ۳۰۰ کتیبه عرضی،یک‌هزار و ۵۰۰ کتیبه ستونی، ۱۵ ابرکتیبه، یک‌هزار پرچم سامورایی، ۱۸۰ هزار متر ریسه مشکی، بیش از ۲۰۰ سازه شهری، ۸۰ استرابورد و سه هزار متر بنر در نقاط مختلف شیراز اجرا شده است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز با اشاره به نقش محوری هیئت‌های مذهبی در دهه نخست محرم گفت: برنامه‌های مردمی و خودجوش هیئت‌های عزاداری محور اصلی مراسم‌های دهه اول محرم را تشکیل می‌دهد، اما شهرداری نیز برای دهه‌های دوم و سوم محرم مجموعه‌ای از رویدادهای فرهنگی، هنری و آیینی را با رویکرد ترویج فرهنگ عاشورا پیش‌بینی کرده که تا اربعین حسینی ادامه خواهد داشت.

چوبینی با تأکید بر جایگاه فرهنگ عاشورا در هویت اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی افزود: فرهنگ عاشورا طی قرن‌ها به عنوان الگویی ماندگار از ظلم‌ستیزی، ایثار، مقاومت و دفاع از حق در میان مردم ایران نهادینه شده و همچنان در سبک زندگی و رفتار اجتماعی جامعه اثرگذار است.

وی ادامه داد: یکی از رویکردهای مهم شهرداری، بهره‌گیری از زبان هنر برای انتقال مفاهیم عاشورایی به نسل‌های جدید است. استفاده از ظرفیت هنرهای نمایشی، موسیقی آیینی و دیگر قالب‌های هنری می‌تواند نقش مؤثری در تبیین پیام نهضت حسینی برای نوجوانان و جوانان ایفا کند.

معاون فرهنگی شهردار شیراز با اشاره به شرایط ویژه محرم امسال اظهار داشت: هم‌زمانی این ایام با تجربه ماه‌های اخیر مردم در عرصه مقاومت و ایستادگی، سبب شده مفاهیمی همچون حماسه، سلحشوری و مقابله با ظلم بیش از گذشته در فضای اجتماعی نمود پیدا کند.

وی افزود: در اکران‌های شهری نیز بر همین مفاهیم تأکید شده است؛ چرا که بسیاری از ارزش‌هایی که روزگاری در قالب روایت‌های تاریخی و حماسی بیان می‌شد، امروز توسط مردم ایران در عرصه واقعی زندگی تجربه شده است؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت اسطوره‌ها را به چشم دیدیم و افسانه‌ها را زندگی کردیم.

چوبینی مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی را جلوه‌ای از تأثیر فرهنگ عاشورا دانست و خاطرنشان کرد: روحیه ایستادگی، همبستگی اجتماعی و تاب‌آوری مردم ریشه در همین فرهنگ دارد؛ فرهنگی که نسل به نسل منتقل شده و همواره جامعه را به حضور در جبهه حق و مقاومت در برابر ظلم فراخوانده است.

وی در پایان تأکید کرد: برنامه‌های فرهنگی وهنریشهرداری شیراز در ماه محرم با هدف تقویت همین ارزش‌ها و ترویج فرهنگ عاشورا برگزار می‌شود تا زمینه‌ساز گسترش روحیه همدلی، مقاومت و انسجام اجتماعی در جامعه باشد.