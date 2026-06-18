به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری عصر پنجشنبه در جلسه جهاد تبیین حرم مطهر شاهچراغ (ع) ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش، ماه محرم را مهم‌ترین فرصت معنوی برای شیعیان دانست و اظهار کرد: محرم باب اصلی تقرب به خداوند برای پیروان اهل‌بیت(ع) است و هرکس بخواهد مسیر سلوک الهی و قرب پروردگار را طی کند، باید به کشتی نجات حضرت سیدالشهدا(ع) تمسک جوید.

وی افزود: شیعیان باید از لحظه‌لحظه این ایام برای رشد معنوی و بهره‌مندی از معارف عاشورا استفاده کنند و امیدوار باشیم در دنیا و آخرت مشمول عنایات و شفاعت آن حضرت قرار بگیریم.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) با اشاره به مباحث روز کشور پیرامون تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا، گفت: نخستین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که بی‌اعتمادی به آمریکا دیگر صرفاً یک تحلیل سیاسی نیست، بلکه به یک واقعیت پذیرفته‌شده در میان عموم مردم تبدیل شده است.



وی ادامه داد: روزگاری این هشدار را امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب مطرح می‌کردند و نیروهای انقلابی نیز به آن باور داشتند، اما امروز حتی بسیاری از منتقدان جمهوری اسلامی، برخی هم‌پیمانان آمریکا و حتی مقامات رژیم صهیونیستی نیز به این نتیجه رسیده‌اند که آمریکا برای هیچ کشوری قابل اعتماد نیست.



حجت الاسلام کلانتری تصریح کرد: مسئولان جمهوری اسلامی نیز هیچ‌گاه بر پایه اعتماد به آمریکا وارد مذاکره نشده‌اند و تفاهم‌نامه اخیر نیز بر مبنای اعتماد شکل نگرفته است، بلکه حاصل تجربه‌ای طولانی از عهدشکنی‌های مکرر آمریکا است.

از قرارداد الجزایر تا برجام؛ تاریخچه‌ای از بدعهدی آمریکا

وی با مرور برخی نمونه‌های تاریخی بدعهدی آمریکا اظهار داشت: از قرارداد الجزایر در سال ۱۳۵۹ گرفته تا ماجرای مک‌فارلین، همکاری‌های ایران در افغانستان و عراق و در نهایت پرونده هسته‌ای و برجام، همواره شاهد خلف وعده و عهدشکنی طرف آمریکایی بوده‌ایم.



تولیت حرم شاهچراغ(ع) افزود: حتی در ماجرای برجام که حاصل دو سال مذاکره فشرده و توافق چند قدرت جهانی بود، آمریکا از همان روزهای نخست به تعهدات خود پایبند نماند و در نهایت نیز دولت ترامپ به‌صورت رسمی از توافق خارج شد.



وی با اشاره به سخنی از امام خمینی(ره) گفت: حضرت امام(ره) تصریح کرده‌اند که حتی اگر آمریکا ادعای دوستی و اصلاح‌پذیری کند، باز هم قابل اعتماد نخواهد بود؛ زیرا ماهیت استکباری این کشور تغییرناپذیر است.

تفاهم‌نامه به معنای پایان دشمنی نیست



حجت الاسلام کلانتری تأکید کرد: برداشت اشتباهی است اگر تصور شود این تفاهم‌نامه به معنای پایان همیشگی جنگ، خاتمه دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی یا ایجاد رابطه راهبردی میان دو کشور است.

وی گفت: این توافق صرفاً به معنای توقف موقت یک درگیری و مدیریت شرایط موجود است و ماهیت تقابل میان جبهه استکبار و جبهه مقاومت همچنان پابرجاست.

تولیت حرم شاهچراغ(ع) افزود: جنگ میان مستضعفان و مستکبران، میان ظالمان و مظلومان و میان جبهه حق و باطل تا تحقق وعده الهی ادامه خواهد داشت و با یک توافق سیاسی پایان نمی‌پذیرد.

مقایسه شرایط امروز با پذیرش قطعنامه ۵۹۸

وی با اشاره به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی جمهوری اسلامی در دوران دفاع مقدس اظهار داشت: همان‌گونه که امام خمینی(ره) در آن مقطع برای حفظ مصالح کشور تصمیم به پذیرش آتش‌بس گرفتند، امروز نیز برخی تصمیمات در چارچوب مصالح کلان نظام اتخاذ می‌شود.

حجت الاسلام کلانتری ادامه داد: پس از پذیرش قطعنامه نیز دشمنی‌ها پایان نیافت و بعدها همگان دریافتند که تحلیل امام(ره) دقیق و مبتنی بر آینده‌نگری بوده است.

وی همچنین صلح حدیبیه را نمونه‌ای تاریخی از یک تصمیم هوشمندانه دانست و گفت: بسیاری از مسلمانان در آن زمان با این صلح مخالف بودند، اما قرآن کریم آن را «فتح مبین» معرفی کرد و در نهایت نیز زمینه فتح مکه را فراهم ساخت.

اجماع تحلیلگران بر برتری ایران در این جنگ

تولیت حرم شاهچراغ(ع) با اشاره به ارزیابی‌های سیاسی و نظامی موجود گفت: امروز بسیاری از تحلیلگران داخلی و خارجی معتقدند جمهوری اسلامی ایران در این جنگ دست برتر را داشته و حتی برخی مقامات و رسانه‌های صهیونیستی نیز به این مسئله اذعان کرده‌اند.

وی افزود: تفاوت اساسی شرایط کنونی با دوران برجام در این است که ایران این بار از موضع اقتدار وارد مذاکره شده و طرف مقابل بیش از هر زمان دیگری به توافق نیاز داشته است.

حجت الاسلام کلانتری تصریح کرد: در متن تفاهم‌نامه نیز نشانه‌های متعددی از این برتری قابل مشاهده است؛ از جمله تأکیدهای مکرر بر تعهدات آمریکا و تغییر مواضع واشنگتن در برخی موضوعات مورد اختلاف.

حضور مردمی؛ پشتوانه اقتدار نظام

وی یکی از مهم‌ترین عوامل قدرت جمهوری اسلامی را حمایت مردمی دانست و اظهار کرد: حضور مستمر و گسترده مردم در صحنه، به‌ویژه پس از تحولات اخیر، نشان‌دهنده عمق پیوند ملت با نظام و رهبری است.

حجت الاسلام کلانتری افزود: این حضور صرفاً یک رفتار سیاسی نیست، بلکه نوعی بیعت و اعلام وفاداری به اصل ولایت فقیه و آرمان‌های انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: مردم به خوبی می‌دانند ستون فقرات نظام جمهوری اسلامی چیست و از همین رو برای تقویت آن در صحنه حضور دارند.

مراقبت از فریب‌های احتمالی آمریکا ضروری است

تولیت حرم شاهچراغ(ع) با تأکید بر لزوم هوشیاری در برابر طرف آمریکایی گفت: نباید تصور کرد که با امضای یک متن، همه مشکلات و تحریم‌ها به پایان می‌رسد؛ چرا که طرف مقابل همچنان همان شیطان اکبر است و اهداف خود را از مسیرهای مختلف دنبال خواهد کرد.



وی تصریح کرد: خوش‌بینی افراطی به آمریکا خطاست و در عین حال ارسال هرگونه پیام ضعف نیز می‌تواند دشمن را به ادامه فشارها تشویق کند.

افزایش آمادگی دفاعی، تاب‌آوری و اقتصاد مقاومتی ضروری است

حجت الاسلام کلانتری در بخش پایانی سخنان خود بر ضرورت حفظ آمادگی دفاعی کشور تأکید کرد و گفت: هیچ‌کس نباید تصور کند که با این تفاهم‌نامه همه تهدیدها پایان یافته است؛ بلکه دشمن نیز در حال بازسازی و تقویت ظرفیت‌های خود است.



وی افزایش تاب‌آوری مردم، حفظ اتحاد ملی، تقویت همبستگی اجتماعی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را از مهم‌ترین الزامات مقطع کنونی برشمرد.



تولیت حرم شاهچراغ(ع) افزود: اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که سال‌ها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده، به‌طور کامل اجرا می‌شد، بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز کشور وجود نداشت.

ضرورت جهاد تبیین برای نسل جوان

وی همچنین جهاد تبیین را از مهم‌ترین وظایف نیروهای انقلاب دانست و اظهار داشت: باید دستاوردهای عظیم جمهوری اسلامی در حوزه‌های علمی، صنعتی، عمرانی، دفاعی و فناوری به‌درستی برای نسل جوان و افکار عمومی جهان تبیین شود.



حجت الاسلام کلانتری گفت: ضعف در معرفی این دستاوردها باعث شده برخی جوانان تصویر دقیقی از پیشرفت‌های کشور نداشته باشند، در حالی که ایران اسلامی در بسیاری از عرصه‌ها از جمله فناوری‌های دفاعی، زیرساخت‌های عمرانی، حمل‌ونقل و توسعه علمی به جایگاه‌های برجسته‌ای دست یافته است.

هشدار درباره تصمیم‌گیری در «حلقه‌های بسته کارشناسی»

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) در پایان نسبت به گرفتار شدن مسئولان در حلقه‌های محدود و بسته مشاوران هشدار داد و گفت: یکی از خطرات جدی برای مدیران و مسئولان، شکل‌گیری حلقه‌های بسته کارشناسی است که می‌تواند زمینه‌ساز اشتباهات محاسباتی و تصمیمات نادرست شود.

وی تأکید کرد: مسئولان باید با نگاه جامع، استفاده از دیدگاه‌های متنوع و شناخت واقعی ظرفیت‌های کشور از هرگونه خطای محاسباتی پرهیز کنند؛ زیرا تصمیم‌های کلان کشور نباید بر پایه تحلیل‌های ناقص یا القائات جهت‌دار شکل گیرد.