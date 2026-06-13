همایش شیرخوارگان حسینی؛ صدای مظلومیت کودکان جبهه مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری عصر شنبه در دیدار با مسئولان بیست‌ و سومین همایش شیرخوارگان حسینی در فارس، ضمن تقدیر از دست‌اندرکاران برگزاری این همایش جهانی، گفت: همان‌گونه که خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «إِنَّ إِبْرَاهِیمَ کَانَ أُمَّة»؛ بی‌تردید حضرت ابراهیم(ع) به‌تنهایی یک امت بود. امروز نیز در جبهه حق، رزمندگانی توانمند و غیور حضور دارند که هر یک به اندازه یک امت نقش‌آفرین هستند.

وی با اشاره به برگزاری سالانه همایش شیرخوارگان حسینی در حرم مطهر حضرت احمدبن موسی‌الکاظم(ع) افزود: در کنار این همایش عظیم، ستاد مردمی پشتیبانی از جنگ رمضان امین ولایت نیز به برکت این بارگاه منور، کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردم را جمع‌آوری کرده و امکانات و اقلام مورد نیاز رزمندگان خط مقدم جبهه را تأمین می‌کند.



تولیت آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع) در ادامه با اشاره به بیانات امام شهید انقلاب گفت: امام شهید فرمودند: «در جمهوری اسلامی، هرجا که قرار گرفته‌اید، همان‌جا را مرکز دنیا بدانید و آگاه باشید که همه کارها به شما متوجه است.» اگر هر فرد در هر جایگاه و مسئولیتی، خود را مرکز ثقل مسئولیت بداند، همه توان خود را به کار خواهد گرفت و فرصت‌ها از دست نخواهد رفت.



حجت الاسلام کلانتری با بیان اینکه هر زمان کشور با چنین روحیه‌ای عمل کرده، به پیروزی رسیده است، تصریح کرد: نمونه روشن این تفکر، دوران دفاع مقدس هشت‌ساله است؛ زمانی که هنوز ساختارهای نظامی کشور به‌طور کامل شکل نگرفته بود، اما رزمندگان ما با کمترین امکانات، در برابر قدرت‌های جهانی و حمایت‌های گسترده آنان از رژیم بعث صدام ایستادند و پیروز شدند. امام خمینی(ره) به ما آموختند که «ما می‌توانیم» و رزمندگان ما نیز با همین باور در خط مقدم دشمن، دلاورانه جنگیدند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، همایش جهانی شیرخوارگان حسینی را اقدامی بزرگ، ارزشمند و اثرگذار دانست و گفت: این همایش امروز در ۴۵ کشور جهان برگزار می‌شود و پیام آن این است که مادران و خانواده‌ها، به یاد شیرخواره شش‌ماهه امام حسین(ع)، فرزندان شیرخوار خود را نذر راه حق می‌کنند، با مکتب عاشورا عهد می‌بندند و آنان را به نام حضرت علی‌اصغر(ع) بیمه می‌نمایند.



تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) افزود: اگر تصاویر کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب در کنار تصاویر جنایت‌ها و تباهی‌های جهان امروز قرار گیرد، پیام این همایش عظیم به‌درستی به دنیا مخابره خواهد شد. بسیاری از مردم جهان پیش‌تر شناخت دقیقی از واقعه عاشورا نداشتند، اما راهپیمایی بزرگ و حماسی اربعین که به عشق حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شکل می‌گیرد، هر سال پیام عاشورا را زیباتر و روشن‌تر به جهانیان منتقل می‌کند.

حجت الاسلام کلانتری با اشاره به اهمیت ماه محرم امسال بیان کرد: امسال ما افزون بر عزای حسینی، عزادار امام شهیدمان و کودکان معصومی هستیم که در جنگ رمضان پرپر شدند. در شهرستان لامرد، کودکان شیرخواری هدف ترکش‌ها قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. از این‌رو مسئولان و مردم باید با برنامه‌ریزی دقیق و اصولی، جنبه عاطفی و احساسی همایش شیرخوارگان حسینی امسال را پررنگ‌تر و برجسته‌تر کنند.

وی ادامه داد: همان‌گونه که عاشورا پیامی جهانی دارد و امام حسین(ع)، فرزند شیرخواره خود را بر دست می‌گیرد و طلب آب می‌کند اما پاسخی ناجوانمردانه می‌شنود، پیام کربلا و خون حضرت علی‌اصغر(ع) نیز امسال باید شاخص‌تر و اثرگذارتر از همیشه به گوش جهانیان برسد.



تولیت حرم شاهچراغ (ع) با اشاره به فلسفه حضور زنان و کودکان در واقعه کربلا گفت: برخی هنوز نمی‌دانند چرا امام حسین(ع) زنان و کودکان را همراه خود به کربلا بردند و می‌پرسند آیا این اقدام ارزش داشت؟ پاسخ روشن است؛ وقتی اساس اسلام به خطر می‌افتد، امام معصوم(ع) نیز جان خود و همه هستی خویش را فدای حفظ اسلام می‌کند.

حجت الاسلام کلانتری افزود: اسلام منشور آزادی انسان، منشور انسانیت و مکتبی است که در آن انسان به عنوان اشرف مخلوقات الهی معرفی می‌شود. همه آرمان‌های بلند بشریت در عصر حاضر در این مکتب دیده می‌شود و بزرگ‌ترین انسان‌های تاریخ برای حفظ آن به شهادت رسیده‌اند.

وی با بیان اینکه شعارهای انقلاب اسلامی، شعارهای همه انسان‌های آزاده جهان است، اظهار کرد: عدالت، آزادی، استقلال، انسانیت، معنویت و اخلاق، مرز سیاسی نمی‌شناسند و همه آزادگان جهان حاضرند برای این آرمان‌ها جان فدا کنند.



حجت الاسلام کلانتری با اشاره به ماندگاری پیام کربلا در تاریخ گفت: در واقعه کربلا، هجده نفر از خاندان اهل‌بیت(ع) و کسانی که نسبتی با امیرالمؤمنین علی(ع) داشتند به شهادت رسیدند. در مکتب ما، حضرت علی(ع) و خاندان ایشان نماد اسلام ناب هستند و در سوی مقابل، یزید تجسم کفر و شیطان است؛ تقابلی که برای همیشه در تاریخ ماندگار خواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت انتقال پیام عاشورا به نسل امروز و جهان معاصر تصریح کرد: امروز نیز کربلا در حال تکرار است. امروز یزیدها، فرعون‌ها و نمرودهای جهان در کنار یکدیگر در برابر جبهه مقاومت، خوبان عالم و پیروان مخلص مکتب اهل‌بیت(ع) ایستاده‌اند؛ اما وعده الهی، پیروزی قطعی جبهه اسلام و مستضعفان است.



تولیت آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع) در پایان خاطرنشان کرد: تاریخ، واقعه کربلا، سقیفه و مسجد کوفه را دیده و سرانجام به نقطه‌ای خواهد رسید که جبهه مستضعفین و مقاومت در رأس جهان قرار گیرد. امروز در مقطعی حساس از تاریخ ایستاده‌ایم و همایش جهانی شیرخوارگان حسینی می‌تواند در این عرصه مهم، نقش‌آفرین و کارآمد باشد. اگر پیام این همایش عظیم با همت، تلاش و برنامه‌ریزی درست به جهانیان منتقل شود، بدون تردید تحقق این هدف، شدنی است.