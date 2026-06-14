همکاری مردم، ضامن پایداری شبکه برق در تابستان است

محمد شیردل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش محسوس مصرف برق در فصل تابستان اظهار کرد: با رشد مصرف انرژی و همزمانی آن با اوج بار شبکه، ضروری است شهروندان با رعایت الگوی صحیح مصرف، صنعت برق را در ارائه خدمات پایدار یاری کنند.

وی افزود: در ساعات اوج بار، مشترکان از استفاده همزمان وسایل برقی پرمصرف خودداری کنند و تنها از تجهیزات ضروری سرمایشی و برقی نظیر کولر و یخچال استفاده شود تا فشار مضاعفی به شبکه وارد نشود و امکان تأمین برق پایدار برای همه مشترکان فراهم بماند.

مدیر برق شهرستان لامرد با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی در مدیریت مصرف گفت: رعایت اصول ساده اما مؤثر در مصرف برق می‌تواند نقش مهمی در کاهش احتمال خاموشی‌ها، توزیع عادلانه انرژی و عبور آرام از فصل پرمصرف تابستان ایفا کند. همکاری مردم در این زمینه موجب افزایش پایداری شبکه و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی خواهد شد.

شیردل همچنین با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم، از متولیان حسینیه‌ها، مساجد و تکایا خواست در زمان برگزاری مراسم‌های مذهبی، توجه ویژه‌ای به مصرف بهینه انرژی داشته باشند و پس از پایان برنامه‌ها نسبت به خاموش کردن چراغ‌ها، سامانه‌های سرمایشی و سایر تجهیزات غیرضروری اقدام کنند.

وی تصریح کرد: صرفه‌جویی و مدیریت مصرف، به‌ویژه در اماکن مذهبی و عمومی، تنها یک ضرورت اقتصادی نیست بلکه مسئولیتی اجتماعی در راستای بهره‌مندی همه مردم از انرژی پایدار به شمار می‌رود.

مدیر برق شهرستان لامرد در پایان ضمن قدردانی از همراهی شهروندان این شهرستان گفت: از همکاری ارزشمند مردم شریف لامرد در مدیریت مصرف برق صمیمانه تشکر می‌کنم و امیدوارم با تداوم این همراهی، تابستان امسال را بدون خاموشی و با آرامش پشت سر بگذاریم.