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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۰

اهتزاز پرچم عزای حسینی بر گنبد حرم مطهر شاهچراغ (ع)

اهتزاز پرچم عزای حسینی بر گنبد حرم مطهر شاهچراغ (ع)

شیراز- همزمان با آغاز ماه محرم پرچم سیاه عزای امام حسین(ع) بر فراز گنبد حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) به اهتزاز درآمد.

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کد مطلب 6861381

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