https://mehrnews.com/x3ckKc ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۰ کد مطلب 6861381 استانها فارس استانها فارس ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۰ اهتزاز پرچم عزای حسینی بر گنبد حرم مطهر شاهچراغ (ع) شیراز- همزمان با آغاز ماه محرم پرچم سیاه عزای امام حسین(ع) بر فراز گنبد حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) به اهتزاز درآمد. دریافت 28 MB کد مطلب 6861381 کپی شد مطالب مرتبط آئین سیاهپوشان حرم مطهر شاهچراغ (ع) موکبهای حسینی باید کانون جهاد تبیین باشند مواکب حسینی پایگاه خدمت، تبیین و روایتگری عاشورا هستند فارس سراسر «یا حسین» شد؛ خیز ۵ هزار هیئت برای برپایی عزای سیدالشهدا(ع) اعلام برنامههای سوگواری دهه اول ماه محرم در حرم شاهچراغ(ع) رونمایی از دو سند راهبردی محرم ۱۴۰۵ در فارس اجرای طرح ویژه ترافیکی ماه محرم در محدوده حرم مطهر شاهچراغ(ع) محرم ۱۴۰۵ در مساجد فارس؛ روایت عاشورا با محور بصیرت، ولایت و مقاومت برچسبها ماه محرم و صفر شاهچراغ (ع) شیراز
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