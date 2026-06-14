حج ۱۴۰۵ صحنه مدیریت هوشمند، نوآوری عملیاتی و صیانت از حقوق زائر بود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا رشیدیان در بازگشت به میهن اسلامی با اشاره به شرایط خاص عملیات حج تمتع ۱۴۰۵ اظهار کرد: امسال مجموعه سازمان حج و زیارت در کنار بعثه مقام معظم رهبری، کارگزاران، مدیران کاروانها، کادر درمان و سایر عوامل اجرایی تلاش کرد خدماتی شایسته زائران ایرانی ارائه شود و تمامی برنامهها با محوریت عزت، کرامت، امنیت، آرامش و سلامت حجاج طراحی و اجرا شد.
وی افزود: عملیات حج امسال در شرایطی برگزار شد که با محدودیتها و چالشهایی در حوزه برنامهریزی، ظرفیت اعزام و صدور روادید مواجه بودیم، اما با هماهنگی مناسب میان بخشهای مختلف و تلاش شبانهروزی خادمان حج، تمامی مراحل اعزام، اقامت، تشرف به اماکن مقدسه و بازگشت زائران با موفقیت انجام شد.
رئیس سازمان حج و زیارت ادامه داد: پس از صدور مجوزهای لازم، برنامهریزیهای اجرایی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شد و تمامی فرآیندهای آمادهسازی در کمتر از یک هفته به سرانجام رسید که نتیجه آن اعزام نخستین کاروانهای زائران کشورمان در هفتم اردیبهشتماه بود.
رشیدیان با اشاره به خدمات ارائه شده در مدینه منوره گفت: حدود ۳۰ هزار زائر در قالب ۲۴۷ کاروان در مدینه منوره مورد خدمترسانی قرار گرفتند و با وجود تأخیر در صدور برخی روادید، اسکان و ساماندهی زائران متأخر به گونهای مدیریت شد که حقوق آنان در بهرهمندی از برنامههای زیارتی، فرهنگی و خدماتی به طور کامل حفظ شود.
وی افزود: تمامی زائران کشورمان بدون استثنا از برنامه زیارت دوره در مدینه و مکه بهرهمند شدند و امکان تشرف آنان به روضه منوره نیز فراهم شد که با استقبال و رضایت زائران همراه بود.
رئیس سازمان حج و زیارت درباره خدمات اسکان و تغذیه نیز گفت: امسال علاوه بر بهرهگیری از ظرفیت هتلهای مناسب، استفاده از هتلهای خودپخت، ارتقای تنوع غذایی و برخی خدمات جدید رفاهی در دستور کار قرار گرفت و تلاش شد سطح خدمات ارائه شده متناسب با شأن و کرامت زائران ایرانی باشد.
وی با اشاره به خدمات حملونقل اظهار کرد: انتقال ۲۸ هزار و ۵۹۴ زائر از مدینه به مکه از طریق راهآهن و در مجموع با ۱۱۳ رام قطار سریعالسیر حرمین انجام شد که علاوه بر تسهیل جابهجایی زائران، موجب افزایش ایمنی و کاهش زمان سفر شد. همچنین خدمات حملونقل درونشهری در مکه مکرمه و مدینه منوره به صورت مستمر و منظم در اختیار زائران قرار داشت.
رشیدیان حوزه سلامت را از بخشهای موفق عملیات حج امسال دانست و گفت: برای نخستین بار سامانه جامع آنلاین پزشکی به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفت و حدود ۲۱۱ هزار خدمت درمانی، پزشکی و پرستاری به زائران ارائه شد؛همچنین تمامی فرآیندهای درمانی و بهداشتی به صورت دیجیتال ثبت و پایش شد.
وی افزود: امسال برای نخستین بار شاخص سلامت زائران در سه سطح مختلف تعریف شد و برای زائران دارای شرایط خاص برنامههای مراقبتی ویژه پیشبینی شد که این اقدام نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات سلامت و پیشگیری از مخاطرات احتمالی داشت.
رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به خدمات درمانی در مکه و مشاعر مقدسه گفت: مراکز درمانی مستقر در مکه، عرفات و منا در تمامی مراحل عملیات آماده ارائه خدمات بودند و کادر درمان کشورمان با حضور میدانی و شبانهروزی، خدمات گستردهای را به زائران ارائه کردند.
رئیس سازمان حج و زیارت ، مشاعر مقدسه را از مهمترین عرصههای عملیات حج دانست و افزود: امسال برای نخستین بار ستاد مستقل مشاعر تشکیل شد تا تمامی اقدامات مربوط به عرفات، مشعرالحرام و منا با تمرکز و انسجام بیشتری دنبال شود.
وی ادامه داد: تمامی برنامهریزیها در مشاعر مقدسه با اولویت حفظ سلامت، امنیت و آرامش زائران انجام شد و به ویژه در روز دهم ذیالحجه که از حساسترین مراحل عملیات حج به شمار میرود، تمهیدات ویژهای برای مدیریت جمعیت، تسهیل تردد و حفظ سلامت حجاج پیشبینی شد.
رشیدیان تصریح کرد: در این روز، گروههای هزار نفری زائران با همراهی نیروهای راهنما، مدیران کاروانها، پزشکان و کادر درمان از منا به جمرات اعزام شدند و فرآیند بازگشت آنان نیز تحت نظارت کامل انجام گرفت. این اقدام نقش مؤثری در مدیریت مناسب جمعیت، کاهش مخاطرات ناشی از گرما و افزایش آرامش زائران داشت.
وی افزود: در روزهای یازدهم و دوازدهم ذیالحجه نیز تمامی برنامهها بر اساس زمانبندی پیشبینی شده اجرا شد و زائران کشورمان توانستند اعمال خود را در شرایطی مناسب، ایمن و آرام
انجام دهند.
رشیدیان با تأکید بر نقش فناوری در ارتقای کیفیت خدمات اظهار کرد: توسعه سامانه «حج من»، ایجاد داشبوردهای مدیریتی برخط، نوبتدهی الکترونیکی روضه منوره، هوشمندسازی فرآیندهای امداد و راهنمایی و بهرهگیری از دادههای عملیاتی در تصمیمسازیها از مهمترین اقدامات فناورانه حج امسال بود.
وی افزود: بیش از ۲۵ هزار زائر از طریق سامانههای هوشمند برای تشرف به روضه منوره مدیریت و اعزام شدند و در کنار آن، برنامهریزی برای توسعه خدمات هوشمند و تکمیل زیرساختهای فناورانه حج آینده نیز از هماکنون آغاز شده است.
رشیدیان همچنین به نقش مرکز کنترل و عملیات حج اشاره کرد و گفت: این مرکز به عنوان محور هماهنگی و مدیریت یکپارچه عملیات، به صورت شبانهروزی تمامی بخشهای اجرایی شامل اسکان، حملونقل، سلامت، مشاعر مقدسه، پروازها و خدمات کاروانها را رصد و پایش میکرد و در مدیریت رخدادها و تصمیمگیریهای عملیاتی نقش تعیینکنندهای داشت.
وی افزود: یکی از مهمترین دستاوردهای مرکز کنترل و عملیات، ثبت، تحلیل و مستندسازی مستمر رخدادها و تجربیات میدانی بود که زمینه تبدیل تجربیات ارزشمند حج ۱۴۰۵ به دانش سازمانی و استفاده از آن در برنامهریزیهای آتی را فراهم کرده است.
رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به فعالیت واحد امداد و راهنمایی زائران گفت: در طول عملیات حج امسال نیروهای امداد و راهنمایی به صورت شبانهروزی در نقاط مختلف مکه و مشاعر مقدسه در کنار زائران حضور داشتند که مایه قوت قلب و آرامش زایران بود و آمار گمشدگان نسبت به سنوات قبل کاهش چشمگیری داشت.
وی درباره خدمات ارتباطی زائران نیز اظهار کرد: در قالب قرارداد منعقد شده با همراه اول، بستههای ارتباطی ویژه برای زائران پیشبینی شد که نقش مهمی در تسهیل ارتباط آنان با خانوادهها و کاهش دغدغههای ارتباطی در طول سفر داشت.
رشیدیان در ادامه از زائران ایرانی قدردانی کرد و گفت: حجاج کشورمان امسال نیز با رعایت قوانین و مقررات کشور میزبان، همکاری مناسب با عوامل اجرایی و رفتار شایسته و مسئولانه، تصویری ارزشمند از فرهنگ، معنویت و اخلاق ملت ایران ارائه کردند که از این همراهی و مسئولیتپذیری صمیمانه تشکر میکنم.
وی تأکید کرد: بخش مهمی از موفقیت عملیات حج امسال مرهون همکاری و همدلی زائران، مدیران کاروانها، روحانیون، پزشکان، کادر درمان، کارگزاران و تمامی خادمان حج بود.
رئیس سازمان حج و زیارت در پایان با اشاره به آغاز برنامهریزی برای حج آینده گفت: فراخوان کارگزاران اجرایی، فراخوان پزشکان حج، آغاز زودهنگام فرآیندهای برنامهریزی، بهرهگیری از تجربیات عملیاتی امسال و توسعه خدمات هوشمند از جمله اقداماتی است که از هماکنون برای ارتقای کیفیت خدمات در حج ۱۴۰۶ در دستور کار قرار گرفته است.
رشیدیان خاطرنشان کرد: مهمترین سرمایه حج ۱۴۰۵، تجربههای ارزشمند مدیریتی و عملیاتی به دست آمده در این دوره است که با مستندسازی، آسیبشناسی و انتقال آن به فرآیندهای برنامهریزی، میتواند زمینهساز برگزاری حجی روانتر، هوشمندتر و با کیفیتتر در سالهای آینده باشد.
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