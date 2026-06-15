عماد: ایران معادلات قدرت جهانی را تغییر داد؛ پیروزی را کوچک نشماریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی عماد، ظهر دوشنبه در همایش بزرگ روحانیون، علما و مبلغان شیعه و سنی استان گلستان افزود: امام حسین (ع) تنها متعلق به شیعیان یا مسلمانان نیست، بلکه نماد انسانیت، آزادی‌خواهی، عدالت‌طلبی، معنویت و فداکاری برای همه آزادگان جهان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه شخصیت و مکتب امام حسین (ع) همواره مورد توجه اندیشمندان و پژوهشگران مسلمان و غیرمسلمان بوده است، گفت: بسیاری از مورخان و متفکران اهل سنت درباره عظمت قیام عاشورا و جایگاه امام حسین (ع) سخنان ارزشمندی بیان کرده‌اند که نشان‌دهنده فراگیر بودن پیام این نهضت الهی است.

مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت با اشاره به دیدگاه برخی اندیشمندان اسلامی درباره واقعه عاشورا تصریح کرد: عاشورا در میان تمامی نبردهای تاریخ اسلام جایگاهی ممتاز و منحصر به فرد دارد؛ زیرا در این واقعه، جبهه حق و باطل در خالص‌ترین و شفاف‌ترین شکل ممکن در برابر یکدیگر قرار گرفتند.

وی ادامه داد: در بسیاری از جنگ‌های تاریخ، افراد با انگیزه‌های مختلف در کنار جبهه‌های حق حضور داشتند، اما ویژگی ممتاز نهضت حسینی آن است که یاران امام حسین (ع) تنها با انگیزه الهی و برای دفاع از حقیقت در میدان حضور یافتند و هیچ‌گونه منفعت‌طلبی دنیوی در این حرکت عظیم وجود نداشت.

مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت خاطرنشان کرد: همین خلوص، اخلاص و حق‌طلبی است که قیام عاشورا را به الگویی ماندگار برای همه نسل‌ها تبدیل کرده و پس از قرن‌ها همچنان الهام‌بخش ملت‌ها و جریان‌های آزادی‌خواه جهان است.

عماد با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از آموزه‌های عاشورا در زندگی فردی و اجتماعی اظهار کرد: امروز جامعه اسلامی بیش از هر زمان دیگری به روحیه عدالت‌خواهی، معنویت، مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم نیاز دارد و مکتب امام حسین (ع) می‌تواند راهنمای مسلمانان در مواجهه با چالش‌های عصر حاضر باشد.

وی گفت: ماه محرم فرصتی برای تقویت معنویت، همدلی و بازگشت به ارزش‌های اصیل اسلامی باشد و نور هدایت و پیام آزادی‌خواهی حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بیش از پیش در جامعه اسلامی گسترش یابد.

عماد با تشریح مسئولیت‌های روحانیت در شرایط کنونی جامعه، اظهار کرد: روحانیون و علمای دینی وظیفه دارند با فهم صحیح و زمان‌شناسانه از دین، تبیین دقیق معارف اسلامی و تلاش برای احیای شعائر و آرمان‌های دینی، پاسخگوی نیازها و انتظارات جامعه باشند.

وی افزود: امروز جامعه اسلامی در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد و نقش روحانیت در هدایت فکری و فرهنگی جامعه بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.

مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت با اشاره به جایگاه ایران در تحولات اخیر منطقه و جهان گفت: آنچه امروز رقم خورده، صرفاً یک موفقیت ملی نیست، بلکه پیروزی جهان اسلام، جبهه مقاومت و تمامی آزادگان جهان محسوب می‌شود.

عماد با بیان اینکه جایگاه ملت ایران در افکار عمومی جهان ارتقا یافته است، افزود: گزارش‌های دریافتی از مسلمانان و ایرانیان مقیم کشورهای مختلف نشان می‌دهد که ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدها، احترام و تحسین بسیاری از ملت‌ها را برانگیخته است.

وی ادامه داد: امروز جمهوری اسلامی ایران به نماد مقاومت، استقلال‌طلبی و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر تبدیل شده و این جایگاه حاصل مجاهدت مردم، رهبری و نیروهای وفادار به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت با تأکید بر ضرورت روایت صحیح دستاوردها و موفقیت‌های کشور اظهار کرد: نباید پیروزی‌های بزرگ ملت ایران را کوچک شمرد یا تحت تأثیر فضاسازی‌های رسانه‌ای دشمن قرار گرفت.

عماد با اشاره به معیارهای شناخته‌شده در تحلیل جنگ‌ها و منازعات بین‌المللی گفت: در هر نبردی، پیروزی زمانی معنا پیدا می‌کند که طرف مهاجم به اهداف تعیین‌شده خود دست یابد و اگر در تحقق اهدافش ناکام بماند، طرف مدافع پیروز میدان خواهد بود.

وی افزود: دشمنان جمهوری اسلامی با اهدافی همچون تضعیف ساختار نظام، ایجاد بی‌ثباتی و وادار کردن ایران به عقب‌نشینی وارد میدان شدند، اما نتوانستند به اهداف اعلامی خود دست پیدا کنند و این موضوع نشان‌دهنده موفقیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.

مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت تصریح کرد: انسجام ملی، همراهی مردم، هدایت‌های رهبری، عملکرد نیروهای مسلح و هوشیاری نخبگان و فعالان فرهنگی از مهم‌ترین عوامل عبور کشور از تهدیدها و بحران‌ها بوده است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ امید و تقویت سرمایه اجتماعی خاطرنشان کرد: امروز همه دلسوزان کشور وظیفه دارند واقعیت‌های میدان را برای مردم تبیین کنند و اجازه ندهند روایت‌های تحریف‌شده دشمن، دستاوردها و موفقیت‌های ملت ایران را تحت‌الشعاع قرار دهد.

عماد گفت: ملت ایران در پرتو وحدت، ایمان، رهبری و مقاومت توانسته است از آزمون‌های دشوار عبور کند و این مسیر با اتکا به همین مؤلفه‌های قدرت ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به عملکرد نهادهای مختلف کشور در عبور از شرایط بحرانی افزود: یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این مقطع تاریخی، انسجام و پایداری مجموعه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی، فرهنگی و اجرایی کشور بود؛ به‌گونه‌ای که با وجود حجم گسترده فشارها و جنگ روانی دشمن، هیچ نشانه‌ای از عقب‌نشینی، تزلزل یا فروپاشی در ارکان کشور مشاهده نشد.

مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت با قدردانی از نیروهای مسلح، انتظامی و امنیتی کشور اظهار کرد: این نیروها با ایثار، فداکاری و روحیه جهادی در کنار ملت ایستادند و نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ امنیت و اقتدار ملی ایفا کردند.

عماد همچنین نقش اقشار مختلف جامعه را در این موفقیت برجسته دانست و گفت: دانشگاهیان، فرهنگیان، روحانیون، مدیران اجرایی و آحاد مردم در کنار یکدیگر فضای همدلی و مقاومت را شکل دادند و نشان دادند که در بزنگاه‌های تاریخی از منافع ملی و آرمان‌های کشور دفاع می‌کنند.

وی با تأکید بر نقش زنان در تحکیم انسجام اجتماعی افزود: زنان ایرانی و مسلمان در این مقطع حساس با مدیریت خانواده، تقویت روحیه امید و حضور مؤثر در عرصه‌های مختلف اجتماعی سهم مهمی در حفظ آرامش و پایداری جامعه داشتند.

مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت ادامه داد: بسیاری از تحلیلگران و ناظران خارجی نیز اذعان کرده‌اند که میزان تاب‌آوری اجتماعی، انسجام ملی و توان مدیریتی جمهوری اسلامی ایران فراتر از برآوردهای آنان بوده و همین مسئله موجب ناکامی محاسبات دشمنان شده است.

وی با اشاره به شرایط حساس پس از پایان درگیری‌ها خاطرنشان کرد: عبور از مرحله تنش و ورود به دوران تثبیت دستاوردها نیازمند هوشیاری، برنامه‌ریزی و تقویت توانمندی‌های ملی است و همه بخش‌های کشور باید برای افزایش اقتدار ملی و توسعه همه‌جانبه تلاش کنند.

عماد با بیان اینکه مسیر تقابل جبهه استکبار با ملت ایران همچنان ادامه خواهد داشت، گفت: جمهوری اسلامی ایران باید ضمن حفظ آمادگی دفاعی، توان اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی خود را بیش از گذشته تقویت کند تا بتواند در برابر چالش‌های آینده با قدرت بیشتری ظاهر شود.

وی نقش روحانیت را در این مسیر بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: روحانیون و مبلغان دینی وظیفه دارند با تبیین واقعیت‌ها، تقویت امید اجتماعی و آگاهی‌بخشی نسبت به توطئه‌های دشمن، در حفظ انسجام و سرمایه اجتماعی کشور نقش‌آفرینی کنند.

مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت تأکید کرد: امروز زمان بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی برای پیشرفت، سازندگی و افزایش اقتدار کشور است و ملت ایران با اتکا به ایمان، وحدت و رهنمودهای رهبری، مسیر عزت و پیشرفت را با قدرت ادامه خواهد داد.