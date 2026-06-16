به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب حسینی فرماندار شهرستان بیلهسوار در گفتگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: برداشت محصول عدس در سطح مزارع این شهرستان بهصورت کاملاً مکانیزه در حال انجام است و کشاورزان با استفاده از کمباینهای مخصوص، عملیات برداشت را تسریع بخشیدهاند.
وی با اشاره به اهمیت اشتغالزایی در حوزه کشاورزی افزود: برداشت و فراوری محصول عدس در این شهرستان برای حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر بهصورت مستقیم اشتغالزایی ایجاد کرده است و این رقم نسبت به سال گذشته رشد قابلتوجهی داشته است.
فرماندار شهرستان بیلهسوار با بیان ویژگیهای منحصربهفرد عدس تولیدی این منطقه گفت: عدس برداشتشده در بیلهسوار دارای برند ملی بوده و از لحاظ کیفیت، مرغوبترین عدس کشور محسوب میشود و این شهرستان در تولید این محصول پیشرو است.
حسینی با تأکید بر سطح زیر کشت این محصول ادامه داد: حدود ۱۰ هزار هکتار از اراضی شهرستان به کشت عدس اختصاصیافته است که با توجه به بارندگیهای مناسب امسال، پیشبینی میشود عملکرد بسیار مطلوبی داشته باشیم.
وی با اشاره به مراکز خرید تضمینی و زمان فعالیت آنها تأکید کرد: مراکز خرید عدس از ۱۵ خردادماه فعالیت خود را آغاز کردند و پیشبینی میشود حدود ۱۲ هزار تن عدس از کشاورزان خریداری و روانه بازار مصرف شود.
فرماندار شهرستان بیلهسوار در خصوص کیفیت بالای این محصول یادآور شد: عدس تولیدی بیلهسوار به دلیل شرایط اقلیمی مناسب و خاک حاصلخیز منطقه، از مرغوبیت ویژهای برخوردار است و همواره مورد استقبال بازارهای داخلی و خارجی قرار گرفته است
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