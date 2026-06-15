افزایش محسوس دما از چهارشنبه در استان اردبیل

مجید کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:‌ در ۲۴ ساعت گذشته شاهد بارندگی در بخش هایی از استان بودیم و بیشترین میزان بارش با ۱۵ میلیمتر در ایستگاه شهرستان اصلاندوز و با ۷ میلی متر در شهرستان پارس آباد ثبت شده است.

وی افزود: بر اساس تازه ترین نقشه های هواشناسی، وضعیت جوی استان از امروز در برخی مناطق ناپایدار خواهد بود و در برخی ساعات، به ویژه ظهر و عصر، رگبار باران و رعد و برق پیش بینی میشود. در مناطق مستعد، احتمال رخداد تگرگ و صاعقه نیز وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: از روز چهارشنبه تا اوایل هفته آینده، با تثبیت شرایط جوی، ضمن افزایش دما، آسمانی غالباً صاف در بیشتر مناطق استان انتظار میرود.

کوهی ادامه داد: هرچند در ساعات بعدازظهر و عصر، بهویژه در نواحی کوهستانی استان، احتمال رگبار و رعد و برق کاملاً منتفی نیست.