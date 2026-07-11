بیش از ۲۲۰هزار تن گندم در استان اردبیل خریداری شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در بازدید از مراکز خرید تضمینی گندم شهرستان مشکین‌شهر اظهار کرد: برآورد ما تولید بیش از ۵۰۰هزار تن گندم در سطح استان است و با تلاش دست‌اندرکاران، انتظار داریم میزان خرید تضمینی گندم از ۳۵۰هزار تن فراتر رود.

وی، همچنین ارزش خریدهای انجام‌شده را بیش از ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و ادامه داد: یکی از مهم‌ترین موضوعات استان، پرداخت مطالبات کشاورزان بوده که استاندار اردبیل شخصا پیگیر آن است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده از سازمان برنامه و بودجه، امیدواریم مطالبات کشاورزان استان اردبیل در آینده نزدیک پرداخت شود.

خلیلی با تقدیر از تلاش‌های اداره‌کل غله استان در راستای فرآیند خرید، از تمامی دست‌اندرکاران خرید، حمل‌ونقل و ذخیره‌سازی به‌موقع گندم قدردانی کرد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل نیز با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۶۰درصد از خرید تضمینی گندم در استان محقق شده است، گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، روند حمل گندم از مراکز خرید به سیلوها و مراکز نگهداری استاندارد با سرعت مطلوب در حال انجام است.

ودود ایرانیان با تأکید بر ضرورت نگهداری اصولی محصول، از اتخاذ تمهیدات لازم برای حفظ کیفیت گندم‌های خریداری‌شده خبر داد و افزود: تمامی ظرفیت‌های موجود برای تداوم خدمات‌رسانی مطلوب به کشاورزان، تسریع در تخلیه و بارگیری، کاهش زمان انتظار و مدیریت بهینه فرآیند خرید تضمینی به‌کار گرفته شده است.