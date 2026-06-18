هشدار گرمای شدید دمای هوا در استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل در پیش بینی آخرین وضعیت آب و هوای استان اردبیل با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های عددی پیش‌بینی وضع هوا، وضعیت جوی استان تا روز دوشنبه هفته ی آینده نسبتاً پایدار پیش‌بینی می‌شود.

در این بازه زمانی، در اغلب ساعات شبانه‌روز بخش عمده‌ای از مناطق استان تحت تأثیر جریانات شمالی قرار خواهند داشت.

هرچند طی امروز و فردا روند دمای هوا افزایشی خواهد بود، اما در روز شنبه با تضعیف موقت جریانات شمالی، افزایش محسوس دما در اکثر مناطق استان رخ خواهد داد؛ بر این اساس، بیشینه دما در شهرستان‌های شمالی استان و شهرستان کوثر ممکن است به حدود ۳۷ تا ۳۹ درجه سانتی‌گراد برسد.

بنابراین مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی و منابع آب مورد تأکید است. با توجه به الگوی پیش‌بینی‌شده، روز شنبه به احتمال زیاد گرم‌ترین روز هفته آینده خواهد بود.

از عصر روز یکشنبه با تقویت مجدد جریانات شمالی، دمای هوا در سطح استان به‌طور نسبی کاهش خواهد یافت؛ ضمناً این جریانات در برخی ساعات با انتقال رطوبت از دریای خزر همراه بوده و در نتیجه طی روز دوشنبه افزایش ابرناکی در سطح استان، به‌ویژه در نواحی شرقی و مناطق منتهی به استان گیلان، انتظار می‌رود.

همچنین از عصر دوشنبه در مناطق مجاور استان گیلان احتمال وقوع بارش‌های خفیف یا بارش باران ریزه و رخداد مه دور از انتظار نخواهد بود.

تا اواسط هفته آینده جهت غالب باد در بیشتر مناطق استان، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، شرقی پیش‌بینی می‌شود.

سرعت باد عموماً ملایم تا متوسط خواهد بود، اما در برخی نواحی به‌خصوص در نوار شرقی استان، در مقاطعی وزش باد نسبتاً شدید نیز محتمل است.

از نظر بارشی نیز تا اواسط هفته آینده سامانه بارشی سیستماتیک و گسترده ناشی از شرایط دینامیکی در سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود.

با این حال، به دلیل شرایط ترمودینامیکی مناسب و توپوگرافی کوهستانی منطقه، در ساعات بعدازظهر احتمال رشد ابرهای همرفتی در دامنه‌های کوه سبلان و همچنین ارتفاعات باغرو وجود دارد.

در نتیجه، در برخی مناطق کوهپایه‌ای به‌ویژه در شهرستان‌های مجاور سبلان مانند مشکین‌شهر و نیز شهرستان خلخال، وقوع رگبارهای پراکنده و موقتی همراه با رعدوبرق دور از انتظار نخواهد بود.