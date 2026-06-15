آغاز دور جدید تمرینات تیم ملی تکواندو

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی تکواندو کشورمان که بازیهای آسیایی را به عنوان مهمترین رویداد پیش روی خود دارد، تمرینات آماده سازی برای حضور در این بازیها را از فردا سه شنبه ۲۶ خردادماه آغاز می کند.

بر همین اساس در گروه مردان یاسین ولیزاده، ابوالفضل زندی، محمد حسین یزدانی، مهدی حاج موسایی، امیر عباس رهنما، آرین سلیمی، امیررضا صادقیان، مهران برخورداری، علی نجفی و امیرسینا بختیاری تکواندوکارانی هستند که از سوی پیام خانلرخانی، سرمربی تیم ملی به این اردو دعوت شدند.

همچنین مسعود حجی زواره و سجاد مردانی به عنوان مربی، حسن کیائی (بدنساز)، خیرالله قلی زاده (پزشک) و محمد حسین آرچین (مربی پیشگیری از آسیب وبازتوانی) همکاران خانلرخانی در کادر فنی می باشند.

در گروه بانوان نیز روژان گودرزی، ساینا کریمی، ناهید کیانی ، هستی محمدی، ساغر مرادی، یلدا ولی نژاد، فرشته فتحی ، حنا زرین کمر، باران نعمتی و فاطمه احمدی از سوی مهروز ساعی به اردوی تیم ملی دعوت شده اند.

شیما خلیل ارجمندی به عنوان مربی در کادر فنی تیم ملی بانوان حضور دارد. ضمن اینکه به پیشنهاد سرمربی تیم ملی زهرا جلیلوند و مریم شیرجهانی به عنوان مربیان ادواری در اردو حضور خواهند داشت.

حضور در جام جهانی و تورنمنت آزاد کره جنوبی در هفته پایانی تیرماه اولین هدف تیم های ملی کشورمان می باشد.