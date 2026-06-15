مجموعه غزل «تجرد» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب غزل «تجرد» در ۷۵ صفحه و شامل ۳۵ غزل است که با زبانی استعاری و رویکردی احساسی فکری به موضوعاتی چون عشق، تنهایی، خودشناسی و کشمکشهای درونی انسان معاصر میپردازد. شاعر در این اثر تلاش کرده تجربههای ذهنی و عاطفی خود را در قالب غزلهای مستقل اما همفضا به تصویر بکشد.
در بخشی از این مجموعه، تقابل عقل و احساس و نیز تردیدهای درونی انسان در مسیر شناخت خویشتن برجسته شده است.
کتاب «تجرد» از ۳۵ غزل با عناوینی همچون «گذرگاه»، «قمارخانه»، «منافق»، «پرتگاه»، «باتلاق آرزو»، «پیغمبر عشق» و «سکوت» تشکیل شده که هرکدام به یکی از وجوه تجربه زیسته انسان امروز اشاره دارد.
«تجرد» تازهترین اثر احمد صالحینژاد است که توسط نشر سوره مهر به بهای ۳۷۵هزار تومان منتشر شده است.
در بخشی از کتاب میخوانیم:
خودشناسی
با سپاه شک به اردوگاه ایمان تاختم
بیدلیل از دل برای عقل دشمن ساختم
حاصل عمری کشاکش بین عقل و دل چه بود؟
پرچم صلحی که از موی سپید افراختم
گفته بودم می شناسم عشق را اما دریغ
من خودم را نیز بعد از سالها نشناختم
در زمین دیگران یک عمر گندم کاشتم
کاش یک جوهم به خاک خویش میپرداختم!
عشق آخر با محبت دستهایم را گرفت
گرچه عمری روی ماهش را زمین انداختم
نظر شما