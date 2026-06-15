شاهنامه و برنو؛ روایت فرهنگ و حماسه عشایر در گرگو

به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله برنامه‌های «پسینی با عشایر» با عنوان «بهون و برنو» و با شعار «مجالی برای هنر در فراغت» به همت حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد در منطقه عشایری گرگو برگزار شد.

در این برنامه جمعی از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه از یاسوج به منطقه گرگو عزیمت کردند و در فضایی آمیخته با جلوه‌های زیست عشایری، در بخش‌های مختلف فرهنگی و هنری حضور یافتند.

رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد در این آیین با اشاره به پیوند عمیق عشایر با سنت شاهنامه‌خوانی گفت: روح حماسی جامعه عشایری برگرفته از این سنت دیرینه است و همین روحیه موجب شده مردم این دیار در طول تاریخ در برابر تجاوز دشمنان ایستادگی کنند.

شریف اسلامی با تأکید بر ضرورت ثبت و انتقال ارزش‌های فرهنگ عشایری افزود: تقویت فرهنگ و هویت عشایری از مهم‌ترین اهداف حوزه هنری است و هنرمندان باید این سرمایه‌های ارزشمند را در آثار خود بازتاب دهند.

وی اظهار کرد: اگر در دوران حماسه، گرز و تیر و کمان نماد قهرمانان بودند، در عصر جدید تفنگ برنو به نماد غیرت و حماسه عشایر تبدیل شده است.

در ادامه این برنامه، مهدی پورانصاری پژوهشگر حوزه عشایر، برنو را یکی از نمادهای هویتی عشایر دانست و گفت: این سلاح پس از ورود به ایران، در فرهنگ مردم زاگرس جایگاهی فراتر از یک ابزار پیدا کرد و به بخشی از ادبیات و حافظه تاریخی عشایر تبدیل شد.

شاهنامه‌خوانی ملافیض‌الله عارفی، اجرای آوازهای محلی توسط بهرام سینایی، رونمایی از اثر موسیقایی «بو بزن» با خوانندگی علی جعفری و آهنگسازی رضا سلیمانی‌فر و همچنین شعرخوانی طنز رسول سنایی از دیگر بخش‌های این رویداد فرهنگی بود.

برگزارکنندگان این برنامه هدف از اجرای «بهون و برنو» را ایجاد پیوند میان هنر معاصر و زیست اصیل عشایری و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی این جامعه عنوان کردند.