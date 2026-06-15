فاطمی: محرم امسال صحنه پاسداری از خون شهدای جنگ رمضان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی پیش از ظهر دوشنبه در جمع مسئولان هیئات مذهبی شهرستان شهرکرد در آستانه محرم حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، خدمت به آستان مقدس اهل بیت (ع) را یک افتخار بزرگ و رزق مبارک دانست و اظهار کرد: شیعیان عراق هر آنچه دارند با وجود زندگی محقرانه اما تمام اموال خود را در طول سال جمع‌آوری می‌کنند تا در ایام اربعین میزبان عزاداران حسینی (ع) باشند و این نوکری را یک افتخار می‌دانند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه فعالان هیئات مذهبی شیرینی خدمت به اولاد رسول الله(ص) و اولیای الهی را چشیدند، ادامه داد: امیدواریم محافل عزای حسینی (ع) امسال که در شرایط خاصی برپا می‌شود، پرشور و پرشکوه‌تر برگزار شود.

فاطمی بر حفظ رویکرد سنتی در مجالس و محافل سوگواری حسینی (ع) تأکید کرد و گفت: پرهیز از بدعت در مداحی‌ها و روضه‌ها، ایجاد تحریف یا استفاده از ساز و آواز، تحریف در شکل برپایی محافل سینه زنی و زنجیر زنی که گاه با تقلید کورکورانه بسط پیدا می‌کند باید مدنظر فعالان و متولیان هیئات مذهبی قرار گیرد.

وی با تصریح اینکه تجمل و ریا و تشریفات اجر عزاداری سیدالشهدا را پایین می‌آورد، افزود: امسال محرم حسینی آمیخته با روحیه جهاد و مقاومت ملت ایران است و ما به عنوان ایرانی مسلمان و شیعه باید مجالس عزاداری محرم را به صحنه پاسداری از خون شهدای جنگ رمضان خاصه سید سادات، پیشوای شیعه و رهبر شیعیان جهان امام خامنه‌ای شهید تبدیل کنیم که به دست زورگویان و مستکبران زمانه به شهادت رسیدند.

فعالان هیئات مذهبی شیرینی خدمت به اولاد رسول الله (ص) را چشیده‌اند

فاطمی با تأکید بر اینکه این زورگویان مستکبر حرف حساب نمی‌فهمند، بیان کرد: گناه ملت ایران اسلامی این است که زیر بار حرف زور نمی‌رود، خواهان استقلال و عزت و اقتدار جبهه مقاومت است، به داشته‌های خود اتکا می‌کند و بر انرژی هسته‌ای و دانش موشکی خودش تکیه دارد.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه دشمن عزت و اقتدار ملت ایران را نمی‌خواهد، افزود: دشمن می‌خواهد ما همچون کشورهای عربی منطقه نفت و گاز را واگذار کنیم تا از ما حفاظت کند. دشمن می‌گوید شما گاو شیرده من باشید، نفت و گازتان را به ما بدهید تا به شما امکانات و تکنولوژی بدهیم.

فاطمی با تاکید بر اینکه تکنولوژی موشکی یا هسته‌ای ما ربطی به آمریکا ندارد، گفت: نمی‌توانیم نسبت به شهادت امام شهید و کودکان و هموطنان خودمان بی‌احساس و بی‌خیال باشیم و به راحتی از کنارش رد نشویم.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به در پیش بودن مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر امام شهید و خانواده معظم ایشان، تصریح کرد: ما در استان نیز برنامه‌های ویژه این ایام را باید برگزار کنیم و مسئولان هیئات مذهبی همچون همیشه جلودار مردم در محافل حسینی و ایام پیش رو باشند.