«درسنامه ۱۲ جلدی امامت»دوره آموزشی می شود/مخاطبان تنها هنرمندان نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدجواد جلالی دبیر جشنواره روایت علوی و مدیرعامل موسسه سرو امید با اشاره به رونمایی از یک اثر پژوهشی حاصل ۱۰ سال تحقیق در حوزه معارف امامت و هنر با عنوان درسنامه امامت، گفت: این اثر با هدف کمک به سوژهیابی و ارتقای بینش هنرمندان تولید شده و قرار است در قالب دورههای آموزشی در اختیار طیف گستردهای از فعالان فرهنگی و هنری قرار گیرد.منبعی که خلأ سوژهیابی هنرمندان را پر میکند.
وی عنوان کرد: در اختتامیه نخستین جشنواره ملی روایت علوی شاهد رونمایی از دستاوردی بودیم که در واحد پژوهش مؤسسه سرو امید و به قلم استاد جعفر مور، طی یک بازه زمانی ۱۰ ساله به ثمر نشست. این اثر نه صرفاً یک کتاب، بلکه نقشهراهی معرفتی برای پیوند میان ساحت اندیشه و ساحت خلق اثر هنری به شمار میرود.
وی افزود: یکی از جدیترین نیازهای جبهه فرهنگی انقلاب، دسترسی به منابعی بود که بتواند فرآیند سوژهیابی و ارتقای بینش را برای هنرمندان تسهیل کند. این اثر با نگاهی حکمی و دقیق، دقیقاً برای پاسخ به همین نیاز و پر کردن این خلأ طراحی و تدوین شده است.
مدیرعامل مؤسسه سرو امید درباره کارکردهای این اثر نیز گفت: برنامهریزیهای گستردهای انجام شده است تا این پژوهش دهساله در قالب دورههای آموزشی در اختیار گروههای هدف قرار گیرد. مخاطبان این طرح تنها به هنرمندان محدود نمیشوند، بلکه دانشجویان، طلاب، کنشگران فرهنگی، معلمان و حتی شبکههای هیئات مذهبی را نیز در بر میگیرند.
وی ادامه داد: هدف این است که مخاطبان با بهرهگیری از این منبع، آثاری تولید کنند که از یک سو واجد عمق معرفتی و مؤلفههای هنر حکمی باشد و از سوی دیگر، در زیست معاصر از جذابیت و کارآمدی لازم برخوردار باشد.
جلالی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با تکیه بر این زیرساخت پژوهشی، شاهد ارتقای کیفیت روایتگری معارف علوی باشیم و بتوانیم هنرِ امامت را به عنوان الگویی تمدنساز در سطح ملی و بینالمللی بازنمایی کنیم.
نظر شما