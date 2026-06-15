تندباد و گرد و خاک تا چهارشنبه مهمان خوزستان است

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از امروز تا اواخر روز چهارشنبه به‌ویژه روز سه‌شنبه سرعت وزش باد در اغلب نقاط استان به‌ویژه مناطق جنوبی، غربی و مرکزی در حد متوسط تا نسبتاً شدید خواهد بود.

وی افزود: در این مدت وقوع تندبادهای لحظه‌ای دور از انتظار نیست و در برخی ساعات به‌ویژه بعدازظهرها احتمال برخاستن گردوخاک محلی و موقتی وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: در پایان هفته با جنوبی شدن جریانات جوی در بخش جنوب شرقی استان، افزایش رطوبت و احتمال شرجی شدن هوا پیش‌بینی می‌شود که به‌تدریج در اوایل هفته آینده تا بخش‌های مرکزی استان نیز گسترش خواهد یافت.

سبزه‌زاری ادامه داد: طی امروز و فردا تغییر محسوس دمایی در استان مورد انتظار نیست اما از روز چهارشنبه تا پایان هفته روند افزایش دما پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: همچنین تا روز چهارشنبه شمال خلیج فارس نیز مواج خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در شبانه‌روز گذشته آبادان با ۴۵.۹ و ایذه با ۱۹.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

سبزه‌زاری افزود: در همین مدت دمای شهر اهواز نیز به بیشینه ۴۵ و کمینه ۳۱.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.