به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های منتشر شده از ایستگاه‌های هواشناسی استان گلستان در روز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، کمینه و بیشینه دما در نقاط مختلف استان ثبت و اعلام شد.

طبق این گزارش، پارک ملی گلستان (تنگراه) با ثبت دمای ۱۵.۹ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان بوده است. همچنین علی‌آبادکتول با ۲۰.۴ درجه و کردکوی با ۲۰.۸ درجه در ردیف مناطق نسبتاً خنک استان قرار گرفتند.

در مرکز استان، شهر گرگان دمای ۲۰.۶ درجه سانتی‌گراد را تجربه کرد. در مقابل، بندرگز با ۲۲.۷ درجه و اینچه‌برون با ۲۲.۶ درجه گرم‌ترین نقاط ثبت‌شده در این گزارش بودند.

بر اساس آمار ایستگاه‌های هواشناسی، آق‌قلا ۲۲ درجه، بندرترکمن ۲۲.۳ درجه، مراوه‌تپه ۲۱ درجه، کلاله ۲۰.۶ درجه و مینودشت ۲۱.۹ درجه سانتی‌گراد دما را ثبت کردند.

همچنین انبارالوم با ۲۱.۲ درجه، هاشم‌آباد با ۲۱ درجه، دلند با ۲۰.۷ درجه و کارکنده با ۲۰.۹ درجه در محدوده دمایی معتدل استان قرار داشتند.

کارشناسان هواشناسی اعلام کردند اختلاف دمایی بین نقاط مختلف استان بیانگر تنوع اقلیمی گلستان در یک بازه زمانی کوتاه است؛ به‌گونه‌ای که مناطق کوهستانی و جنگلی دمای پایین‌تر و مناطق جلگه‌ای دمای بالاتری را تجربه کرده‌اند.

اداره کل هواشناسی گلستان همچنین تأکید کرد این داده‌ها از ایستگاه‌های رسمی استان استخراج شده و مبنای تحلیل شرایط جوی روزانه قرار می‌گیرد.