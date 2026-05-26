حضور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نشست سازمان همکاری شانگهای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، ابوالفضل کوده‌ئی معاون روابط بین الملل بانک مرکزی گفت: هیات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نشست روسای بانک های مرکزی و وزرای دارایی سازمان همکاری شانگهای که در روزهای ۷ و ۸ خرداد ماه سال جاری در بیشکک قرقیزستان برگزار می شود، حضور و مشارکت فعال و موثر خواهد داشت.

معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی اعلام کرد: این سفر در راستای گفتگوی دائمی بر پایه اعتماد و در چارچوب اهداف سازمان همکاری شانگهای است.

کوده‌ئی گفت: امنیت اقتصادی، ثبات مالی و توسعه پایدار نیازمند همکاری نزدیک و هماهنگی سیاستی و ایجاد سازوکارهای مالی و بانکی میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای است.

معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی، موضوعاتی نظیر بررسی تقویت همکاری های مالی و مدیریت مخاطرات اقتصاد کلان، گسترش استفاده از پول های ملی و توسعه زیرساخت های پرداخت و تسویه را از جمله اهداف این نشست بر شمرد.