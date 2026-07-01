رایزنی ایران با چین برای تاسیس بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، ابوالفضل کوده‌ئی معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حضور در چهارمین نشست مشورتی تاسیس بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای در شهر «شِن‌زِن» چین، ضمن ارائه پیشنهادات فنی و اجرایی، بر نقش فعال ایران در پیشبرد فرایند شکل‌گیری این نهاد مالی بین‌المللی تاکید کرد.

کوده‌ئی در چهارمین نشست دو روزه مشورتی که طی روزهای ۹ و ۱۰ تیرماه در «شِن‌زِن» چین برگزار شد، شرکت کرد. این نشست با هدف هم‌افزایی و پیشبرد مراحل تاسیس «بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای» با حضور نمایندگان کشورهای عضو و برخی کشورهای ناظر تشکیل شد.

بر اساس این گزارش، در این نشست تخصصی، درخصوص ابعاد فنی، اجرایی و سازوکارهای لازم برای راه‌اندازی بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای بحث و تبادل‌نظر شد و تصمیمات راهبردی برای شتاب‌بخشی به روند تاسیس آن اتخاذ شد.

معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی در این جلسه ضمن تبیین رویکردهای جمهوری اسلامی ایران، پیشنهادات عملیاتی خود را برای افزایش کارآمدی این بانک در تعاملات اقتصادی میان کشورهای عضو ارائه کرد.

شایان ذکر است جمهوری اسلامی ایران با مشارکت فعال و ارائه دیدگاه‌های کارشناسی در فرآیند تاسیس این نهاد مالی، به دنبال تقویت همکاری‌های پولی و بانکی در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن برای توسعه مراودات اقتصادی است.