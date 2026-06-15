مزیت ورزش بعد از مدرسه برای نوجوانان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند کودکانی که در ورزش‌های بعد از مدرسه شرکت می‌کنند، فواید قابل اندازه‌گیری در قدرت مغز، سلامت روان و آمادگی جسمانی نشان می‌دهند.

این مطالعه نشان داد که این مزایا حتی پس از کنترل تفاوت‌های اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی بین کودکان توسط محققان، همچنان پابرجا بود.

«نیکول لوگان»، محقق ارشد و استادیار حرکت‌شناسی در دانشگاه رود آیلند، در یک بیانیه خبری گفت: ما نشان می‌دهیم که کودکان و نوجوانانی که در ورزش‌های بعد از مدرسه شرکت می‌کردند، به طور مداوم نتایج سلامت روانی و جسمی بهتری نسبت به کسانی که شرکت نمی‌کردند، نشان دادند.

برای این مطالعه، تیم او داده‌های یک مطالعه رشدی مداوم از کودکانی که در منطقه نیویورک بزرگ می‌شدند را تجزیه و تحلیل کرد.

آنها ۳۹۱ کودک و نوجوان را که در ورزش‌های بعد از مدرسه شرکت می‌کردند با ۳۹۱ کودک و نوجوان دیگر که در ورزش شرکت نمی‌کردند، از نظر تحصیلی، عملکرد شناختی، سلامت روان و آمادگی جسمانی مقایسه کردند.

نتایج نشان داد کودکانی که در ورزش‌های بعد از مدرسه شرکت داشتند، در موارد زیر رشد و پیشرفت بهتری داشتند:

- توانایی برنامه‌ریزی، سازماندهی و تفکر سریع

- مهارت‌های درک زبان

- نمرات و سایر نتایج تحصیلی

- آگاهی اجتماعی

- سلامت جسمی، از جمله قدرت، انعطاف‌پذیری، مصرف انرژی روزانه و ضربان قلب در حالت استراحت

لوگان گفت: این مزایا باید شامل همه کودکان، صرف نظر از پیشینه آنها، باشد.

وی در ادامه افزود: یکی از جنبه‌های مهم این مطالعه این است که حتی پس از کنترل عوامل تعیین‌کننده اجتماعی-جمعیتی فعالیت بدنی، ما همچنان مزایای گسترده‌ای را برای تناسب اندام، قدرت عضلانی، انعطاف‌پذیری، مهارت‌های آگاهی اجتماعی، عملکرد اجرایی و عملکرد تحصیلی مشاهده کردیم.

لوگان گفت: با توجه به اینکه نابرابری‌های سلامتی برای بسیاری از خانواده‌ها همچنان ادامه دارد، نتایج ما نشان می‌دهد که باید دسترسی عادلانه به ورزش و فعالیت بدنی را برای ارتقای رشد سالم کودک تشویق کنیم.

وی گفت: این یافته‌ها شواهد معناداری ارائه می‌دهند که نشان می‌دهد مشارکت در ورزش‌های بعد از مدرسه با مزایایی در حوزه‌های شناختی، سلامت روان و جسمی مرتبط است و بر اهمیت گسترش دسترسی عادلانه به برنامه‌های مدرسه و جامعه که از سلامت مغز و بدن حمایت می‌کنند، تأکید می‌کند.