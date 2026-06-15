تشکیل اتاق عملیات مشترک در مرز مهران و زرباطیه برای اربعین حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسن سلیمون ظهر دوشنبه در نشست مشترک با مسئولان ستاد اربعین استان ایلام، بر ضرورت تقویت همکاری‌های دوجانبه برای تسهیل تردد و بهبود خدمات به زائران حسینی تاکید کرد.

وی در این دیدار با اشاره به تجربیات موفق همکاری‌های گذشته، سفر خود به ایلام را گامی در جهت تحکیم روابط میان دو استان و ارتقای سطح خدمات‌رسانی در ایام اربعین توصیف کرد.

وی با بیان اینکه مرز مهران جایگاه کلیدی در تردد زائران دارد، مسئولیت طرف عراقی در این گذرگاه مرزی را بسیار مهم و خطیر دانست.

استاندار واسط در ادامه از تصمیم برای تشکیل «اتاق عملیات مشترک» در مرز زرباطیه خبر داد.

به گفته وی، این اتاق عملیات با هدف افزایش سرعت در تصمیم‌گیری‌ها، هماهنگی میدانی و رفع فوری مشکلات احتمالی در طول ایام اربعین فعالیت خواهد کرد.

در این نشست همچنین پیشنهادهایی برای ساماندهی بهتر خدمات مطرح شد که مورد توافق طرفین قرار گرفت. استقرار تیم‌های بهداشت و درمان، تامین و توزیع آب خنک و یخ، و اطلاع‌رسانی دقیق به زائران درباره خطرات و ممنوعیت‌های مربوط به مواد روان‌گردان از جمله محورهای عملیاتی این توافق است.

علاوه بر این، در راستای مدیریت بهتر تردد زائران، مقرر شد فعالیت مواکب از دهم ماه صفر آغاز شود و برای ایجاد نظم بیشتر در گذرگاه‌های مرزی، مبادلات تجاری نیز از همین تاریخ به‌صورت موقت متوقف شود.

استاندار واسط در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این هماهنگی‌ها، بر لزوم ایجاد شرایط مطلوب برای میزبانی از میلیون‌ها زائر اربعین حسینی تاکید کرد.