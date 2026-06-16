حجت‌الاسلام وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تفاهم میان ایران و آمریکا برای پایان جنگ و الزامات پیش‌روی تیم مذاکره‌کننده کشورمان، اظهار کرد: آنچه در هر مقطع و تحت هر شرایطی باید مورد توجه جدی قرار گیرد، حفظ اتحاد، انسجام و یکپارچگی ملت است. این موضوع یکی از پایه‌های اصلی پیشرفت کشور و از مؤلفه‌های اقتدار نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

اختلاف‌نظرها نباید به شکاف اجتماعی منجر شود

وی افزود: در هر شرایطی باید این انسجام و وحدت ملی حفظ شود. اگر دیدگاه‌ها و نظرات متفاوتی نیز وجود داشته باشد، نباید به جدال و اختلافی منجر شود که زمینه‌ساز شکاف در جامعه باشد، چراکه دشمن همواره در تلاش است تا از هرگونه اختلاف و چنددستگی در جامعه ایران برای پیشبرد اهداف خود بهره‌برداری کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره ماهیت یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا، گفت: یادداشت تفاهم در واقع چارچوبی برای طرح برخی موضوعات مورد توافق اولیه طرفین است تا در یک بازه زمانی مشخص، درباره مسائل مختلف به جمع‌بندی نهایی برسند و زمینه کاهش تنش‌ها فراهم شود.

تأمین منافع ملی، خط قرمز مذاکرات

احمدی با تأکید بر لزوم تأمین منافع ملی در هرگونه توافق احتمالی، تصریح کرد: باید تلاش شود بیشترین منافع ممکن برای جمهوری اسلامی ایران از این توافق حاصل شود. البته طبیعی است که در مذاکرات دوطرفه، طرف مقابل نیز به دنبال تأمین بخشی از خواسته‌های خود باشد، اما آنچه برای ما اهمیت دارد این است که هیچ‌یک از این خواسته‌ها در تعارض با خطوط قرمز و منافع ملی ما نباشد.

ضرورت تقویت توان دفاعی همزمان با مذاکرات

وی ادامه داد: نکته مهم بعدی آن است که در طول این فرآیند، جمهوری اسلامی ایران باید نسبت به تقویت بنیه دفاعی و توان بازدارندگی خود اهتمام ویژه داشته باشد. همچنین لازم است کشور برای هرگونه اتفاقی در آینده آمادگی کامل داشته باشد و با تقویت نقاط قوت خود، در مراحل بعدی مذاکرات نیز بتواند منافع بیشتری را تأمین کند.

ضرورت دریافت تضمین و اجرای گام‌به‌گام تعهدات

این نماینده مجلس با اشاره به تجربه برجام، متذکر شد: یکی از مهم‌ترین ملاحظات در این مسیر، جلوگیری از تکرار تجربه گذشته است. نباید شرایطی ایجاد شود که ایران به تعهدات خود عمل کند اما طرف مقابل از اجرای تعهداتش سر باز زند. بنابراین باید تضمین‌های لازم اخذ شود و اجرای تعهدات به‌صورت گام‌به‌گام و متناسب با اقدامات طرف مقابل صورت گیرد.

تجربه برجام مانع خوش‌بینی به غرب است

احمدی افزود: تجربه برجام نشان داد که اعتماد یک‌طرفه به طرف مقابل می‌تواند هزینه‌زا باشد، از این رو دیگر نمی‌توان با خوش‌بینی به چنین توافقاتی نگریست و لازم است همه اقدامات با دقت، هوشمندی و در چارچوب منافع ملی انجام شود.

وی همچنین تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هرگز و هیچ وقت نسبت به این موضوعات ذوق‌زده یا دچار خوش‌بینی افراطی نخواهد شد، چراکه با طرفی مواجه است که سابقه دشمنی با ملت ایران را در کارنامه خود دارد و همواره درصدد آسیب رساندن به کشور بوده است.

طرف مقابل باید خود را نیازمند توافق بداند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در عین حال، جمهوری اسلامی ایران باید با حفظ آمادگی کامل در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه حوزه دفاعی و نظامی، به گونه‌ای رفتار کند که طرف مقابل احساس نکند ایران نیازمند توافق است، بلکه این واقعیت را درک کند که به دلیل ناکامی در دستیابی به اهداف خود، نیازمند حرکت به سمت توافق و تفاهم است.