به گزارش خبرنگار مهر، عزت رضایی ظهر دوشنبه در جلسه حقوقی شورای اسلامی شهر سنندج اظهار کرد: پروژه تله‌کابین سنندج که سال‌ها به یکی از مطالبات عمومی شهروندان و پرونده‌های نیمه‌تمام مدیریت شهری تبدیل شده بود، با پیگیری شورای اسلامی شهر و شهرداری بار دیگر در مسیر احیا قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر سنندج با اشاره به آخرین وضعیت این پروژه اظهار کرد: پرونده تله‌کابین سنندج پس از سال‌ها رکود و توقف، در دوره ششم شورای اسلامی شهر با جدیت بیشتری دنبال شده و اکنون مقدمات اجرایی شدن دوباره آن فراهم شده است.

رضایی در این جلسه که با محوریت بررسی روند پیگیری پروژه تله‌کابین برگزار شد، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت همدلی، انسجام و همکاری در مسیر توسعه شهر هستیم و مدیریت شهری نیز باید با همین رویکرد برای حل مسائل اساسی گام بردارد.

وی با اشاره به جایگاه پروژه تله‌کابین در میان طرح‌های مهم شهری افزود: این پروژه طی دو تا سه دهه گذشته به دلایل مختلف با توقف و وقفه مواجه شد، اما شورای ششم و مجموعه مدیریت شهری تلاش کردند این طرح را از وضعیت بلاتکلیف خارج کرده و به مرحله عملیاتی بازگردانند.

تلاش برای تبدیل یک مطالبه عمومی به پروژه اجرایی

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر سنندج با بیان اینکه قرارداد جدید سرمایه‌گذاری در حال تنظیم است، گفت: با ورود سرمایه‌گذار و پیمانکار جدید، اجرای پروژه وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد.

رضایی تأکید کرد: رویکرد شورا این است که تله‌کابین سنندج از مرحله وعده و صحبت عبور کرده و به یک پروژه اجرایی و قابل لمس برای مردم تبدیل شود.

وی ادامه داد: هدف‌گذاری شورا این است که روند اجرای این طرح در دوره فعلی مدیریت شهری به نتیجه عملی برسد و شهروندان شاهد آغاز دوباره فعالیت‌های اجرایی آن باشند.

تله‌کابین؛ ظرفیت مهم برای توسعه گردشگری سنندج

عضو شورای اسلامی شهر سنندج با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری این شهر عنوان کرد: سنندج با برخورداری از موقعیت جغرافیایی و چشم‌اندازهای طبیعی، ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری دارد.

وی افزود: با توجه به محدودیت‌های موجود در حوزه زیرساخت‌های صنعتی، حرکت به سمت اقتصاد گردشگری می‌تواند یکی از مسیرهای مهم توسعه شهری باشد و پروژه تله‌کابین نیز می‌تواند در این مسیر نقش مؤثری ایفا کند.

رضایی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح علاوه بر ایجاد یک جاذبه گردشگری، می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، افزایش حضور گردشگران و تقویت زیرساخت‌های شهری شود.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر سنندج ضمن قدردانی از مدیران، کارشناسان و مجموعه‌هایی که در روند پیگیری این پرونده نقش داشته‌اند، گفت: احیای این پروژه نتیجه همکاری مجموعه مدیریت شهری و تلاش مشترک بخش‌های حقوقی، فنی و اجرایی است.

وی در پایان تأکید کرد: شورای اسلامی شهر سنندج خود را متعهد می‌داند این مطالبه عمومی را با جدیت دنبال کند و امیدوار است با نهایی شدن قرارداد جدید، پروژه تله‌کابین سنندج وارد مرحله اجرایی پایدار شود.