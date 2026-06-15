به گزارش خبرنگار مهر، پروژه «خونبَس»، سومین اپیزود از تریلوژیِ «به صرفِ بورش و خون» است که پس از دو تکگویی از صابر ابر و الهام کردا، اینبار با مجموعهای از بازیگران تازه از گروه «سکوتِ گوشت» روی صحنه خواهد رفت.
صابر ابر پیشتر دو نمایش «امشب به صرف بورش و خون» و «امشب به صرف بورش بدون خون به میزبانی نازنین» را در پردیس تئاتر و موسیقی دکر (باغ کتاب) روی صحنه برد که در نمایش اول فاطمه نقوی و در نمایش دوم، الهام کردا، صابر ابر را همراهی میکردند.
صابر ابر در مقام کارگردان و طراح با همراهی بهزاد آقاجمالی در مقام نویسنده، موسسه فرهنگی-هنری این/جا میان شهر و گالری بازدید به عنوان تهیه کننده، همچنین امیرسپهر تقی لو در مقام مجری طرح به زودی این نمایش را روی صحنه میبرد.
زمان پیش فروش بلیت نمایش به زودی اعلام خواهد شد.
عکس از حسین حاجی بابایی است.
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