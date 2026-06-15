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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

پانته‌آ پناهی‌ها در «خون‌بَس» صابر ابر

پانته‌آ پناهی‌ها در «خون‌بَس» صابر ابر

پانته‌آ پناهی‌ها پس از ۷ سال دوری از صحنه به زودی با نمایش جدید صابر ابر با نام «خون‌بَس» در تالار وحدت به صحنه تئاتر باز می‌گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه‌ «خون‌بَس»، سومین اپیزود از تریلوژیِ «به صرفِ بورش و خون» است که پس از دو تک‌گویی از صابر ابر و الهام کردا، این‌بار با مجموعه‌ای از بازیگران تازه از گروه «سکوتِ گوشت» روی صحنه خواهد رفت.

صابر ابر پیش‌تر دو نمایش «امشب به صرف بورش و خون» و «امشب به صرف بورش بدون خون به میزبانی نازنین» را در پردیس تئاتر و موسیقی دکر (باغ کتاب) روی صحنه برد که در نمایش اول فاطمه نقوی و در نمایش دوم، الهام کردا، صابر ابر را همراهی می‌کردند.

‌‎صابر ابر در مقام کارگردان و طراح با همراهی بهزاد آقاجمالی در مقام نویسنده، موسسه فرهنگی-هنری این/جا میان شهر و گالری بازدید به عنوان تهیه کننده، همچنین امیرسپهر تقی لو در مقام مجری طرح به زودی این نمایش را روی صحنه می‌برد.

‌‏زمان پیش فروش بلیت نمایش به زودی اعلام خواهد شد.

‌‎عکس از حسین حاجی بابایی است.

کد مطلب 6860990
آروین موذن زاده

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