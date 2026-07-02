سه گانه صابر ابر تکمیل شد؛ «خون بَس» را در تالار وحدت ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی هنری رودکی، نمایش «خون‌بَس» به طراحی و کارگردانی صابر ابر از روز پنجشنبه ۱۱ تیر، در تالار وحدت روی صحنه می‌رود. این اثر نمایشی سومین قسمت از سه‌گانه «به صرف بورش و خون» است که بر اساس داستانی از صابر ابر و نویسندگی بهزاد آقاجمالی ساخته شده است.

در این نمایش، صابر ابر، پانته‌آ پناهی‌ها، اصغر پیران، سهیلا صالحی، الهام کردا و فاطمه نقوی به ایفای نقش می‌پردازند و رویا تیموریان نیز به‌عنوان صداپیشه حضور دارد.

تهیه‌کنندگی این اثر را پویا مقصود بر عهده دارد. امیرسپهر تقی‌لو مجری طرح و مدیر تولید، صابر ابر طراح صحنه، پگاه ترکی و صابر ابر طراحان لباس، علی قاضی طراح نور، آمین فیض‌آبادی آهنگساز و طراح موسیقی الکتروآکوستیک، ایمان امیدواری طراح گریم، فرهاد فزونی طراح گرافیک، ابوذر فرهادی طراح حرکت، آریا اشراقی طراح، سازنده و مجری ویدئوآرت و حجت حاج‌عبداللهی طراح، سازنده و مجری ویدئومپینگ این نمایش هستند.

رها شیرازی به‌عنوان دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، مرتضی سالاری دستیار دوم کارگردان، شیما مرادی منشی صحنه، مهرنوش آقایی مشاور حقوقی، حسین کاظمی مدیر صحنه، سید مجید سیادت مدیر اجرا و جانشین تولید، آریا اشراقی و مانی حسین‌زاده مستندساز و فیلمبردار، حسین حاجی‌بابایی عکاس، آذین پورزند مسئول امور مالی و حسابداری و شایان شاه‌رضایی دستیار و هماهنگی تولید از دیگر عوامل این نمایش هستند.

همچنین صونا احمدپور، نیما اسدی، دیار اسفندیار، کوروش اشراقی، ساناز ایلانلو، سعید بداغی، لیلا پورشعبان، پردیس جلالی، شورش جمالی، هستی خسروی، حامد رجایی، پارسا رمضانی، پارمیدا زارعی، کوروش سعیدی، نیما سکوت، مصطفی سلیمانی، سیاوش شاه‌میری، شروین شیرعلی، سارا صبری، مارال عبداللهی، شهریار فرد، فهیمه فمی، کتایون قوشچی، فاطمه سادات موسوی، الهام میرشفیعی، ملیکا میرعابدینی، ماهان ناصرزارع و علی ناظری دیگر بازیگران این نمایش هستند.

دیبا خسروی، هدیه متولیان، لیان پیروزی، آتنا شکیب، پارسا میرالی و محمد رحیمی دستیاران صحنه، ملیکا محمدهاشمی دستیار ویدئومپینگ، ناتاشا خمسوی مجری نور، بیژن نصرتی مدیر تدارکات، نرگس سهرابی و مینا شیخی دستیاران طراح حرکت، آیاتای کریمی دستیار لباس، مبینا اهتمامی، صدف کریمی، تارا مولایی‌پور، فاطمه روشن و فاطمه زینلی دستیاران، مریم دادرس خیاط، مهری دادرس سرپرست کارگاه دوخت، طیبه رضایی، زهرا اردکانی، رقیه پیری، نسیم محمدی و مبینا رضایی چرخکاران، چرم سیلور مسئول دوخت کفش، محمد نصیری سرپرست گروه نور، سجاد کریمی، مهدی سپرم، مهدیار عظیمی و امیرصالح ملکی دستیاران نور و پوریا نجفی دستیار طراح صدا از دیگر عوامل این اثر نمایشی هستند.

نمایش «خون‌بَس» به طراحی و کارگردانی صابر ابر از روز پنجشنبه ۱۱ تیر، ساعت ۱۸ درتالار وحدت روی صحنه می‌رود و علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت آن به سامانه «فیدیبو» مراجعه کنند.