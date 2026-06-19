خبرگزاری مهر-گروه هنر-سجاد خیامی؛ تئاتر به عنوان هنری کهن از گذشته پیوندی ناگسستنی با جامعه و مردم داشته و همواره عرصه‌ای توجه برانگیز و تأثیرگذار بوده است. تماشای یک نمایش می‌تواند تا ساعت‌ها ذهن تماشاگر را درگیر خود نگاه دارد و بر اندیشه، احساسات و نگرانی‌های او مؤثر باشد. از این رو در این گزارش تلاش می‌کنیم تا با مرور مهمترین اخبار تئاتر در هفته گذشته به اتفاقات، حواشی و چالش‌های این هنر بپردازیم.

پیکر شهرزاد جواهری به خاک سپرده شد

شهرزاد جواهری شامگاه شنبه ۲۳ خرداد دار فانی را وداع گفت. پیکر این بازیگر روز دوشنبه ۲۵ خرداد از مقابل سالن عروجیان بهشت زهرا (س) به سمت قطعه هنرمندان تشییع و در آنجا به خاک سپرده شد. جواهری بر اثر ایست قلبی در ۴۹ سالگی درگذشت.

شهرزاد جواهری در سال‌های اخیر فعالیت هنری کمتری داشت. این هنرمند متولد سال ۱۳۵۶ در تهران و دارای مدرک کارشناسی حسابداری بود. جواهری فعالیت هنری خود را با حضور در نمایش «پرواز» به کارگردانی میکائیل شهرستانی آغاز کرد و در طول سال‌های فعالیتش در آثار نمایشی و تلویزیونی متعددی به ایفای نقش پرداخت.

جواهری همسر مهرداد ضیائی بازیگر و کارگردان تئاتر و تلویزیون بود و سابقه همکاری با حمید سمندریان، حمید امجد و علی رفیعی را در کارنامه داشت.

از جمله آثار تلویزیونی او می‌توان به سریال‌های «زیر آسمان شهر ۲»، «در مسیر زاینده‌رود»، «دفترخانه شماره ۱۳» و «تعطیلات دوست‌داشتنی» اشاره کرد.

اعلام آمار فروش سالن‌های دولتی

نمایش «ذرات آشوب» به کارگردانی ابراهیم پشت‌کوهی که از روز ٣١ اردیبهشت اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵٧٩ نفر و قیمت بلیت ۴٠٠ هزار تومان آغاز کرده بود، روز یکشنبه ١٧ خرداد، با ١۴ اجرا، یک هزار و ٣۶٧ مخاطب و فروشی معادل ٣١۶ میلیون و ٩٨٠ هزار تومان از تئاتر شهر خداحافظی کرد. «ذرات آشوب» به رغم ظرفیت سالن اصلی تئاترشهر و بیش از ۱۶ روز اجرا، در مقایسه با دیگر آثاری که در سالن اصلی به صحنه رفته بودند، از انتظارها فاصله داشت.

نمایش «بی‌هوده» به کارگردانی یاسین رضوانی هم که از روز ٣١ اردیبهشت اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ٩۶ نفر و قیمت بلیت ٣٠٠ هزار تومان آغاز کرده بود، تا روز جمعه ٢٢ خرداد با ١٩ اجرا و یک هزار و ٣٣٠ تماشاگر، به فروشی معادل ٣٠٠ میلیون و ٢۶۶ هزار تومان دست پیدا کرده است؛ فروشی که نشانگر استقبال مخاطبان از این اثر است.

نمایش «اژدهاک» به کارگردانی آرش اشاداد نیز که از روز ٣١ اردیبهشت اجرای خود در کارگاه نمایش با ظرفیت ۴۴ نفر و قیمت بلیت ٢٠٠ هزار تومان آغاز کرده تا روز جمعه ٢٢ خرداد با ٢٧ اجرا و یک هزار و ١٨۶ مخاطب، ٢٠۴ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان فروش داشته است. «اژدهاک» را می‌توان یکی از شگفتی‌های این روزهای تئاتر دانست که با اجرا در سالن کوچک کارگاه نمایش توانسته است بیش از ۲۰۰ میلیون تومان فروش داشته باشد.

اقتباسی از رمان «تاوان» در جشنواره چیچستر

رمان بسیار محبوب «تاوان» نوشته ایان مک‌یوئین در سال ۲۰۰۱، داستانی از عشق، دروغ و بی‌عدالتی با شور و اشتیاقی پرشور است که در سال ۲۰۰۷ با فیلمنامه‌ای از کریستوفر همپتون و بازی کیرا نایتلی روی پرده سینما رفت و با استقبال مخاطبان و منتقدان همراه شد. حالا این اثر در عرصه تئاتر نخستین نمایش جهانی خود را در جشنواره چیچستر بریتانیا تجربه می‌کند. همپتون بار دیگر برای نوشتن اقتباس صحنه‌ای این اثر انتخاب شده اما متأسفانه نتیجه به یک ماجرای کسل‌کننده بدل شده است.

داستان این نمایش از سال ۱۹۳۵ آغاز می‌شود، جایی که بریونی ۱۳ ساله (ایزابلا دمپستر) شاهد یک تجاوز جنسی است و مردی را که می‌داند گناهکار نیست، متهم می‌کند. مجموعه‌ای گیج‌کننده از صحنه‌های کوتاه و نسبتاً بی‌روح، اقتباس همپتون را چنان کرده است که هرگز و به رغم کارگردانی آدام پنفورد به مرحله شایسته اجرا نمی‌رسد. صحنه‌آرایی دارای سبک اما دست و پاگیر آنتونی وارد نیز کمکی به اوضاع نمی‌کند و یک سطح تقسیم‌بندی‌شده که صحنه‌ها را پشت سر هم در بر می‌گیرد با تماشاگر چنان می‌کند که گویی نمایش را از فاصله‌ای بسیار دور می‌بیند.

«تاوان» تا بیستم ژوئن روی صحنه است. همچنین این رمان در سال ۱۳۹۱ و با ترجمه مصطفی مفیدی توسط نشر نیلوفر به چاپ رسیده است.

متنی از لئو تولستوی در خانه نمایش مهرگان به صحنه رفت

نمایش «جسد زنده» نوشته لئو تولستوی، به طراحی و کارگردانی المیرا نوروزی پس از توقف چند روزه، به صحنه بازگشته و از ۲۵ خرداد، ساعت ۱۹ در خانه نمایش مهرگان روی صحنه رفته است.

در این نمایش که کاری از گروه مایارت است، سارا ‌طلائی، مهشید ‌صداقت ‌منش، ستایش ‌صحرایی، یونس ‌رادمهر، آیسا ‌محمدی، سالار ‌برزگر، مرتضی ‌نصرآبادی، ملیکا ‌فولادی، بهار صالحی، امیررضا ‌سلطانی، مائده ‌عظیمی، محمدجواد ‌اصغری و المیرا ‌نوروزی به ایفای نقش می‌پردازند.

در خلاصه این اثر آمده‌است: «این تراژدی خواب است یا بیداری؟ اگر خواب باشد من باید از آن بیدار شوم ... .»

اقتباسی نمایشی از فیلمی درباره جنگ تحمیلی

نمایش «زیر سایه» به کارگردانی نادیا لطیف بر اساس فیلمی به همین نام ساخته بابک انوری کارگردان ایرانی بریتانیایی در تئاتر آلمیدای لندن به صحنه رفته است. در سال ۱۹۸۸ و در میانه جنگ هشت ساله، عراق حملات موشکی به تهران را آغاز می‌کند. شیده در آپارتمان راحت خود برای گذراندن وقت، در حال تماشای یک ویدیو از جین فوندا است در حالی که دخترش در آپارتمان طبقه پایین با پسری که در اثر جنگ یتیم شده است، بازی می‌کند. شیده تحصیل‌کرده، فرهیخته و ناامید است. او مصمم است که پزشک شود، اما در خانه گیر افتاده است، در حالی که شوهرش که او هم پزشک است، به زودی به جبهه خواهد رفت. شوهرش از او می‌خواهد تا از شهر فرار کند تا دخترشان را به جای امنی نزد خانواده‌اش در شمال ببرد. شیده امتناع می‌کند، موشکی روی پشت بام فرود می‌آید و سپس همه چیز بی‌نهایت شگفت‌انگیز و عجیب می‌شود.

«زیر سایه» اقتباس کارمن نصر از فیلم بابک انوری، نمایشنامه‌ای عجیب و غریب است، ترکیبی از عناصر طبیعت‌گرا و ماوراءالطبیعه که می‌کوشد از داستان یک جن‌زدگی به عنوان استعاره‌ای برای اثرات چالش‌های سیاسی و افراط‌گرایی استفاده کند. با این حال، این نمایشنامه می‌خواهد داستانی از امور عجیب و غریب نیز باشد و لحن آن در همین ترکیب عجیب و غریب نهفته است.

«زیر سایه» تا چهارم جولای به اجراهای خود ادامه می‌دهد.

پانته‌آ پناهی‌ها به «خون‌بس» صابر ابر پیوست

پروژه‌ «خون‌بَس»، سومین اپیزود از تریلوژیِ «به صرفِ بورش و خون» است که پس از 2 تک‌گویی از صابر ابر و الهام کردا، این‌بار با مجموعه‌ای از بازیگران تازه از گروه «سکوتِ گوشت» روی صحنه خواهد رفت.

صابر ابر پیش‌تر 2 نمایش «امشب به صرف بورش و خون» و «امشب به صرف بورش بدون خون به میزبانی نازنین» را در پردیس تئاتر و موسیقی دکر (باغ کتاب) روی صحنه برد که در نمایش اول فاطمه نقوی و در نمایش دوم، الهام کردا، صابر ابر را همراهی می‌کردند.

صابر ابر در مقام کارگردان و طراح با همراهی بهزاد آقاجمالی در مقام نویسنده، موسسه فرهنگی-هنری این/جا میان شهر و گالری بازدید به عنوان تهیه کننده، همچنین امیرسپهر تقی لو در مقام مجری طرح به زودی این نمایش را روی صحنه می‌برد.