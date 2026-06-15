آقایی: طرح عوارضی ییلاقات ماسال نیازمند مبنای قانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی ظهر دوشنبه در نشست با مسئولان شهرستان ماسال با تأکید بر اینکه فرمان های رهبر معظم انقلاب فصلالخطاب همه دستگاهها و نهادهای حاکمیتی است، اظهار کرد: آنچه امروز در سطح کلان کشور و در میان مسئولان، فرماندهان نظامی و تصمیمسازان ارشد جریان دارد، حرکتی دقیق بر مدار تدابیر رهبری است.
بازرس کل گیلان افزود: رویکرد ما در اجرای این فرامین، اطاعت محض و هوشمندانه است؛ به گونهای که نه یک قدم عقبتر و نه یک قدم جلوتر از امر ایشان حرکت خواهیم کرد.
انضباط استراتژیک؛ وظیفه شرعی و قانونی
بازرس کل استان گیلان افزود: این انضباط استراتژیک، نه یک توصیه، بلکه یک وظیفه شرعی و قانونی است تا کشور در طوفانهای سیاسی و امنیتی، با یک فرماندهی واحد و انسجام کامل از آزمونها سربلند بیرون بیاید. تمامی ارکان تصمیمگیر در کشور، اقدامات خود را دقیقاً با منظومه فکری و دستورات رهبر معظم انقلاب تنظیم کردهاند تا از هرگونه مشکل در تصمیمگیری جلوگیری شود.
آقایی در ادامه با تأکید بر لزوم پیگیری دقیق مصوبات جلسات شهرستانی، خواستار شفافیت کامل در خصوص نتایج تصمیمات اتخاذ شده برای مردم شد و گفت: مردم حق دارند بدانند تصمیماتی که در جلسات گرفته میشود، در عمل به چه مرحلهای رسیده و چه نتایجی به همراه داشته است.
مهلت ۴۰ روزه برای ساماندهی بام سبز ماسال
بازرس کل گیلان در ادامه به تشریح وضعیت طرحهای گردشگری شهرستان ماسال از جمله بام سبز و ساماندهی ییلاقات پرداخت و بر ضرورت رعایت کامل ضوابط زیستمحیطی، منابع طبیعی و میراث فرهنگی در اجرای هرگونه طرح تأکید کرد.
وی به منابع طبیعی مأموریت داد ظرف ۴۰ روز آینده نسبت به ساماندهی بام سبز اقدام کند.
آقایی با اشاره به طبیعت بکر ییلاقات ماسال، از مشاهده دپوی زباله در این مناطق انتقاد کرد و آن را چهرهای نازیبا از طبیعت استان و عاملی برای آزردگی خاطر گردشگران و شهروندان خواند.
وی این وضعیت را نشانه کمکاری متولیان امر در انجام وظایف قانونیشان دانست و افزود: نشاط محیطی، شرط اصلی رونق گردشگری است و وجود هرگونه ناامنی اجتماعی یا آلودگی محیطی، مانع از توسعه این صنعت خواهد شد.
تأکید بر قانونی بودن طرح عوارض گردشگری
بازرس کل گیلان در خصوص طرح عوارضی شهرستان ماسال، ضمن اذعان به روشن بودن نفس کار و حسن نیت مسئولان، تأکید کرد: کاری که مبنای قانونی نداشته باشد و مردم را با خود همراه نکند، موفق نخواهد بود.
وی بیان داشت: گرچه بنده در سالهای قبل مخالف حذف عوارضی بوده و بسیاری از آنها به دلیل نداشتن وجاهت قانونی جمع شد، اما طرح فعلی باید به گونهای باشد که در آینده مورد نکوهش قرار نگیرد.
آقایی با تأکید بر اینکه مبنای کار باید قانون باشد، اعلام کرد: مخالف دریافت هزینه از گردشگران نیست، اما نظر خرد جمعی در ماسال بر موافقت با طرح عوارضی بوده است، البته باید از نگاه قانونی مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: این موضوع در حوزه قانونی مجدداً بررسی فوری میشود و سازمان بازرسی پیگیری خواهد کرد و جمعبندی نهایی اعلام میشود.
بازرس کل استان گیلان در پایان تصریح کرد: پس از مشخص شدن مبنای قانونی و اخذ مجوزات و شفافیت کامل، اصلاح طرح مدیریت پسماند نیز برای متولیان قبلی و جدید آن به طور کامل اعلام خواهد شد.
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