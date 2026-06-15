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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱

کشف یک کیلوگرم تریاک در مراغه

کشف یک کیلوگرم تریاک در مراغه

مراغه- فرمانده انتظامی شهرستان مراغه از کشف ۱ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک و دستگیری یک نفر سوداگر مرگ در شهرستان مراغه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ توحید فارسی روز دوشنبه در تشریح این خبر اعلام کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در یک عملیات هوشمندانه و با تحقیقات فنی و اشراف اطلاعاتی از فعالیت فردی در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر، مطلع و موضوع را در دستور کار عملیاتی قرار دادند.

ماموران با اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی عامل اصلی تهیه و توریع مواد مخدر شده و با هماهنگی قضایی در بازرسی از منزل متهم در یکی از محلات شهر، مقدار ۱ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف کردند.

این مقام انتظامی اعلام کرد: در این زمینه ۱ نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

کد مطلب 6861007

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