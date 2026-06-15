کشف یک کیلوگرم تریاک در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ توحید فارسی روز دوشنبه در تشریح این خبر اعلام کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در یک عملیات هوشمندانه و با تحقیقات فنی و اشراف اطلاعاتی از فعالیت فردی در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر، مطلع و موضوع را در دستور کار عملیاتی قرار دادند.

ماموران با اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی عامل اصلی تهیه و توریع مواد مخدر شده و با هماهنگی قضایی در بازرسی از منزل متهم در یکی از محلات شهر، مقدار ۱ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف کردند.

این مقام انتظامی اعلام کرد: در این زمینه ۱ نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.