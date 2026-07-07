کشف بیش از یک کیلوگرم تریاک و یک هزار قرص غیرمجاز در مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی صبح سه‌شنبه با اعلام این خبر، گفت: در اجرای طرح تشدید مبارزه با توزیع و مصرف مواد مخدر، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از تحقیقات فنی و اطلاع از فعالیت افرادی در زمینه تهیه، توزیع و مصرف مواد مخدر در محلات مختلف شهرستان، موضوع را در دستور کار عملیاتی خود قرار دادند.

وی افزود: در دو عملیات جداگانه با تعقیب و مراقبت و انجام یکسری اقدامات فنی پلیسی با هماهنگی قضائی ۳ نفر توزیع کننده و خرده فروش و مصرف کننده را در محلات مختلف شهرستان دستگیر و در بازرسی به عمل آمده از منازل و بازرسی بدنی و خودروی متهمان مقدار یک کیلو و ۲۰۰ گرم تریاک و ۱ هزار و ۲۵۰ عدد انواع قرص عیر مجاز و مخدر به همراه چندین قلم اقلام ممنوعه و همچنین آلات و ادوات مصرف و توزین مواد کشف شد.

سرهنگ فارسی تصریح کرد: در این خصوص یک دستگاه خودرو و توقیف و متهمان دستگیر شده نیز پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده قضائی برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.