تیم ملی والیبال ایران به بلگراد رسید/ چهار بازیکن در راه صربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم لیگ ملت‌ها از سوم تا هفتم تیرماه در شهرهای اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) پیگیری می‌شود و تیم ملی والیبال ایران در شهر اورلئان به ترتیب به مصاف فرانسه (سوم تیر)، آمریکا (چهارم تیر)، ژاپن (پنجم تیر) و کوبا (هفتم تیر) می‌رود.

تیم ملی والیبال ایران پس از سفری طولانی و خسته کننده شب گذشته وارد بلگراد شد تا اردوی آماده سازی شش روزه خود را در پایتخت صربستان برگزار کند.

شاگردان روبرتو پیاتزا امروز (چهارشنبه ۲۷ خرداد) استراحت دارند و از صبح فردا با تمرینات بدنسازی اردوی خود را استارت می‌زنند.

علی رمضانی، شایان محرابی، محسن دلاوری و سید میتن حسینی نیز بامداد امروز تهران را به مقصد استانبول ترک کردند تا در ادامه راهی بلگراد شوند و به اردوی تیم ملی در این شهر ملحق شوند.

فهرست بازیکنان ایران در اردوی صربستان و هفته دوم لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ به شرح زیر خواهد بود:

پاسور: عرشیا به‌نژاد، علی رمضانی

قطر پاسور: علی حاجی‌پور، پویا آریاخواه، محسن دلاوری

دریافت‌کننده قدرتی: مرتضی شریفی، پوریا حسین‌خانزاده، مبین نصری، علی حق‌پرست، سید متین حسینی

مدافع میانی: محمد ولی‌زاده، یوسف کاظمی، سید عیسی ناصری، شایان محرابی

لیبروها: محمدرضا حضرت‌پور، حسین حاجی‌کلاته