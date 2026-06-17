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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال؛

تیم ملی والیبال ایران به بلگراد رسید/ چهار بازیکن در راه صربستان

تیم ملی والیبال ایران به بلگراد رسید/ چهار بازیکن در راه صربستان

تیم ملی والیبال ایران برای برپایی اردوی شش روزه آماده سازی به بلگراد پایتخت صربستان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم لیگ ملت‌ها از سوم تا هفتم تیرماه در شهرهای اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) پیگیری می‌شود و تیم ملی والیبال ایران در شهر اورلئان به ترتیب به مصاف فرانسه (سوم تیر)، آمریکا (چهارم تیر)، ژاپن (پنجم تیر) و کوبا (هفتم تیر) می‌رود.

تیم ملی والیبال ایران پس از سفری طولانی و خسته کننده شب گذشته وارد بلگراد شد تا اردوی آماده سازی شش روزه خود را در پایتخت صربستان برگزار کند.

شاگردان روبرتو پیاتزا امروز (چهارشنبه ۲۷ خرداد) استراحت دارند و از صبح فردا با تمرینات بدنسازی اردوی خود را استارت می‌زنند.

علی رمضانی، شایان محرابی، محسن دلاوری و سید میتن حسینی نیز بامداد امروز تهران را به مقصد استانبول ترک کردند تا در ادامه راهی بلگراد شوند و به اردوی تیم ملی در این شهر ملحق شوند.

فهرست بازیکنان ایران در اردوی صربستان و هفته دوم لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ به شرح زیر خواهد بود:

پاسور: عرشیا به‌نژاد، علی رمضانی
قطر پاسور: علی حاجی‌پور، پویا آریاخواه، محسن دلاوری
دریافت‌کننده قدرتی: مرتضی شریفی، پوریا حسین‌خانزاده، مبین نصری، علی حق‌پرست، سید متین حسینی
مدافع میانی: محمد ولی‌زاده، یوسف کاظمی، سید عیسی ناصری، شایان محرابی
لیبروها: محمدرضا حضرت‌پور، حسین حاجی‌کلاته

کد مطلب 6862811
سیده فرزانه شریفی

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