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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱

یارانه خردادماه دهک‌های اول تا سوم واریز شد

یارانه خردادماه دهک‌های اول تا سوم واریز شد

یارانه نقدی مرحله ۱۸۴ مربوط به خرداد ماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوارهای دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه مرحله ۱۸۴ مربوط به خرداد ماه سال جاری به مبلغ ۱۱۲ هزار و ۶۷۵ میلیارد ریال بحساب ۱۰ میلیون و ۳۵۶ هزار و ۷۲۷ نفر در دهک های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

شایان ذکر است، بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۸ میلیون و ۱۶۸ هزار و ۹۱۹ نفر در دهک های اول تا سوم قراردارند که یارانه نقدی آنها بیست و پنجم هر ماه بحساب سرپرستان این خانوارها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز می شود.

کد مطلب 6861058
طیبه بیات

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    نظرات

    • ‌. IR ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
      93 12
      پاسخ
      واریز نشده است
      • سلمان IR ۱۶:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
        74 7
        واریز نشده
      • پولسوز IR ۰۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
        5 1
        واریز نشده
      • محمد IR ۰۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
        6 0
        تا این ساعت واریز نشده
    • ناشناس US ۱۸:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
      10 0
      پاسخ
      من دهک سه هستم ولی یارانه من هنوز واریز نشده چرا دروغ میگین امروز ۲۵ و ساعت ۱۸ و ۱۸ دقیقه هنوز یارانه واریز نشده لطفن پیگیری کنید
    • دلاوری IR ۱۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
      16 2
      پاسخ
      واریزنشده
    • 1286124964 IR ۱۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
      9 2
      پاسخ
      واریز نشده
    • IR ۲۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
      10 2
      پاسخ
      واریزنشده.خجالت آوره واقعا.
    • IR ۲۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
      21 2
      پاسخ
      واریز نشده بانک ملی
    • رضا IR ۲۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
      9 1
      پاسخ
      واریز نشده هنوز
    • محمدی IR ۲۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
      9 0
      پاسخ
      کرمان واریز نشده
    • صادق IR ۲۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
      12 3
      پاسخ
      سلام واریز نشده که؟؟
    • شبح زرد IR ۲۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
      23 0
      پاسخ
      بانک ملی که واریز نکرده حالا بقیه بانک هارو نمی‌دونم..معلوم نیست داره چه اتفاقی میوفته اون پشت مشتا
    • ج حمیدی IR ۰۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
      19 0
      پاسخ
      یارانه .واریزنشددهک سه هستم بانک ملی لطفا
    • حمید GB ۰۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
      4 0
      پاسخ
      واریز نشده هنوز
    • علی IR ۰۷:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
      2 1
      پاسخ
      یارانه واریزنشده دهک یک ۲۶
    • ناصر IR ۰۸:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
      4 0
      پاسخ
      واریز نشده هنوز گیلان
    • IR ۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
      5 1
      پاسخ
      واریز نشده بانک ملی
    • علی IR ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
      4 0
      پاسخ
      چرا یارانه ها را واریز نکردن.مردم همیشه باید ضربه بخورن
    • IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
      2 0
      پاسخ
      واریز نشده بانک تجارت
    • IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
      2 0
      پاسخ
      واریز نشده بانک تجارت
    • سید جواد رسولی IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
      2 0
      پاسخ
      واریز نشده
    • شاکر حمید IR ۰۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
      1 0
      پاسخ
      یارانه نقدی بانک تجارت واریز نشده

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