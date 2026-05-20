۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

یارانه دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

یارانه نقدی مرحله ۱۸۳ مربوط به اردیبهشت ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوارهای دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز شد و قابل برداشت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هدفمندسازی یارانه ها، یارانه مرحله ۱۸۳ به مبلغ ۱۳۵ هزار و ۶۱ میلیارد ریال به حساب ۱۵ میلیون و ۶۱۴ هزار و ۳۵۴ سرپرست خانوار در دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز شد و قابل برداشت است.

طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

گفتنی است؛ بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۵ میلیون و ۳۲هزار و ۶۸۲ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قراردارند که یارانه نقدی آنها هر ماه به حساب سرپرستان این خانوارها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود.

طیبه بیات

    • زویا IR ۲۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      واریز نشده.... لطفا اول مطمئن باشید از درستی و نادرستی خبر واریزی یا هر خبر دیگه ای بعدا انتشار بدین
    • محمد IR ۲۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      چرا سامانه را برای اعتراض باز نمیکنن !?

