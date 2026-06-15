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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

جام جهانی ۲۰۲۶ ؛

اعلام رنگ پیراهن تیم ملی ایران مقابل نیوزیلند

اعلام رنگ پیراهن تیم ملی ایران مقابل نیوزیلند

رنگ پیراهن تیم های ملی فوتبال ایران و نیوزیلند در بازی بامداد سه شنبه مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و نیوزیلند در حالی ساعت ۰۴:۳۰ فردا سه شنبه در ورزشگاه سوفا لس‌آنجلس برگزار می شود که رنگ پیراهن اعضای هر دو تیم مشخص شد.

طبق اعلام فیفا، تیم ملی ایران در نخستین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ رنگ سفید می پوشد. همچنین دروازه بان تیم که علیرضا بیرانوند خواهد بود یکدست ابی کمرنگ می پوشد. همچنین نیمکت نشینان نیز موظف هستند کاور نارنجی بر تن کنند.

همچنین نیوزیلندی ها نیز مشکی پوش خواهند شد و دروازه بان این تیم هم صورتی می پوشد. بازیکنان نیمکت نشین نیز باید کاور زیتونی به تن کنند.

سزار ارتور راموس از مکزیک نیز به عنوان داور مسابقه پیراهن زرد بر تن خواهد داشت.

اعلام رنگ پیراهن تیم ملی ایران مقابل ونزوئلا/ از نارنجی تا سفید و مشکی

کد مطلب 6861067

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