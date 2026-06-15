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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

تاریخ برگزاری اردوی تیم ملی فوتسال اعلام شد

تاریخ برگزاری اردوی تیم ملی فوتسال اعلام شد

اردوی تیم ملی فوتسال ایران از تاریخ ۱۰ تا ۱۷ تیر برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، احسان محمدی مدیر رسانه تیم ملی فوتسال بیان داشت: با هماهنگی کمیته فوتسال و کادر فنی تیم ملی مقرر شد اولین اردوی تیم ملی فوتسال در سال ۱۴۰۵ از تاریخ ۱۰ تا ۱۷ تیر به میزبانی مرکز ملی فوتبال برگزار شود.

وی افزود: شمسایی و کادر تیم ملی فوتسال فردا در یک نشست فنی به جمع‌بندی نهایی در خصوص تعداد نفرات دعوت شده، مبنای فنی و شاخص‌های مدنظر در مسیر پیش روی تیم ملی خواهند رسید و ان‌شاالله لیست بازیکنان برای حضور در اردوی تیرماه اعلام خواهد شد.

مدیر رسانه تیم ملی فوتسال گفت: انتخاب تیم ملی فوتسال در مراسم بهترین‌های ورزش ۱۴۰۴ از سوی مردم به عنوان «تیم ورزشی محبوب و منتخب کشور» مسئولیت همه ما را مقابل این اعتماد و احترام ارزشمند مردم عزیز ایران سنگین‌تر کرده و امیدواریم با تحولات فرافوتبالی در منطقه امکان برگزاری دیدارهای دوستانه در فیفادی‌ها برای تیم ملی فوتسال هم مهیا شود. کمیته و دپارتمان فوتسال مصرانه پیگیر این موضوع و هر رویدادی فوتسالی دیگری هست تا بازیکنان بعد از قهرمانی در جام ملت‌های ۲۰۲۶ اندونزی در مسابقات دوستانه و رسمی محک بیشتری بخورند.

کد مطلب 6861009

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