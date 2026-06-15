به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جهانبخش در گفتگو با سایت فیفا از احساسات خود پیش از آغاز چهارمین حضورش در جام جهانی سخن گفت و تاکید کرد تیم ملی ایران با انگیزه‌ای ویژه برای شاد کردن مردم کشورش در این رقابت‌ها حاضر شده است.

جهانبخش که در شمال ایران متولد و بزرگ شده، با وجود سال‌ها حضور در فوتبال اروپا همچنان ارتباط عمیقی با زادگاه و خانواده‌اش دارد.

او در این‌باره گفت: ایران را دوست دارم و هر زمان که بتوانم برای دیدار خانواده‌ام به کشورم برمی‌گردم. آدم خانواده‌دوستی هستم و نمی‌توانم مدت زیادی از آن‌ها دور بمانم. هر روز با پدر و مادرم در تماس هستم و تا جایی که امکان داشته باشد به دیدارشان می‌روم. ایران را دوست دارم و به همه بخش‌های کشورم افتخار می‌کنم.

جهانبخش ادامه داد: هر زمان به ایران برمی‌گردم، به شمال کشور می‌روم؛ جایی که در آن بزرگ شده‌ام. تمام دوران کودکی‌ام آنجا سپری شده و تلاش می‌کنم ارتباطم با فرهنگ و مردمم را حفظ کنم.

بازیکن ۳۲ ساله تیم ملی ایران که اکنون در چهارمین جام جهانی خود حضور دارد، اذعان کرد به سال‌های پایانی دوران حرفه‌ای‌اش نزدیک می‌شود و به همین دلیل می‌خواهد از تک‌تک لحظات این رقابت‌ها لذت ببرد.

او درباره تجربه و هماهنگی بازیکنان تیم ملی گفت: اینکه سال‌های زیادی کنار هم بازی کرده‌ایم، کمک می‌کند شرایط را چه داخل زمین و چه خارج از آن بهتر مدیریت کنیم. حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد بازیکنان تیم سال‌هاست در کنار یکدیگر حضور دارند.

جهانبخش افزود: همیشه تنها هدف ما این بوده که بهترین عملکرد را برای تیم ملی ارائه دهیم. ما واقعاً مثل برادر هستیم و حضور در اردوهای تیم ملی همیشه حس فوق‌العاده‌ای به ما می‌دهد. بسیاری از بازیکنان حتی خارج از اردوها هم با یکدیگر در ارتباط هستند و این موضوع نشان‌دهنده رابطه نزدیک ماست.

کاپیتان تیم ملی ایران درباره اهداف نسل فعلی فوتبال ایران نیز اظهار کرد: می‌خواهیم زمانی که نوبت خداحافظی ما از تیم ملی فرا رسید، چیزی ارزشمند برای کشورمان به جا گذاشته باشیم و برای فوتبال ایران تاریخ‌سازی کنیم.