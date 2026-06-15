نگاه دنیا به «سوفی»/«فینال کوچک» لقب بازی ایران و نیوزیلند شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد سهشنبه نخستین گام خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را مقابل نیوزیلند برمیدارد؛ مسابقهای که در شبانه روز گذشته به یکی از سوژههای مهم رسانههای ورزشی جهان تبدیل شده و بسیاری از کارشناسان آن را یکی از تعیینکنندهترین دیدارهای مرحله گروهی برای هر دو تیم میدانند.
ایران و نیوزیلند از ساعت ۰۴:۳۰ بامداد سهشنبه در ورزشگاه سوفی لسآنجلس به مصاف هم خواهند رفت؛ دیداری که از نگاه بسیاری از تحلیلگران میتواند مسیر صعود از گروه G را تا حد زیادی مشخص کند.
بخش قابل توجهی از تحلیلهای منتشرشده پیش از این مسابقه، ایران را یکی از مدعیان اصلی صعود از گروه خود معرفی کردهاند. تجربه حضور در جامهای جهانی، کیفیت فنی بازیکنان و عملکرد مناسب در مسیر رسیدن به این رقابتها باعث شده نگاه مثبتی نسبت به تیم امیر قلعهنویی وجود داشته باشد.
کارشناسان معتقدند ایران در مقایسه با نیوزیلند از بازیکنان باتجربهتر و مهرههای تأثیرگذار بیشتری برخوردار است و به همین دلیل شانس بیشتری برای کسب سه امتیاز نخست مسابقات دارد.
نامی که همه از او صحبت میکنند
در میان بازیکنان ایران، مهدی طارمی بیش از هر فرد دیگری مورد توجه قرار گرفته است. مهاجم تیم ملی که در سالهای اخیر یکی از چهرههای مطرح فوتبال آسیا بوده، مهمترین تهدید ایران برای خط دفاعی نیوزیلند محسوب میشود. اگر طارمی با آمادگی مطلوب وارد زمین شود، میتواند تفاوت اصلی میان دو تیم را رقم بزند. همین موضوع باعث شده توجه ویژهای به وضعیت جسمانی و آمادگی او در آستانه مسابقه وجود داشته باشد.
فینال کوچک گروه G
با توجه به تساوی یک - یک تیمهای بلژیک و مصر در گروه G، بسیاری از صاحبنظران فوتبال این دیدار را «فینال کوچک گروه» نامیدهاند. از نگاه آنها، برنده این مسابقه گام بلندی به سمت مرحله بعدی برخواهد داشت و شکست در این دیدار میتواند فشار زیادی را برای ادامه رقابتها ایجاد کند.
به همین دلیل هر دو تیم با حساسیت ویژهای به استقبال این مسابقه رفتهاند و اهمیت آن فراتر از یک بازی افتتاحیه در مرحله گروهی ارزیابی میشود.
جو ورزشگاه به سود ایران
یکی از موضوعات مورد توجه در آستانه مسابقه، حضور گسترده ایرانیان مقیم آمریکا در لسآنجلس است. پیشبینی میشود تعداد زیادی از هواداران ایرانی در ورزشگاه سوفی حضور داشته باشند و همین موضوع میتواند فضای مسابقه را تا حد زیادی به سود تیم ملی تغییر دهد. طبق اعلام رسمی بلیت فروشی حدود ۶۵ هزار و ۴۰۰ بلیت به ایرانی ها اختصاص پیدا کرده است و نزدیک به ۵ هزار نیوزیلندی هم در سوفی حضور خواهند داشت.
تدابیر امنیتی ویژه در ورزشگاه سوفی
یکی دیگر از نکات قابل توجه پیش از دیدار ایران و نیوزیلند، تدابیر امنیتی کمسابقهای است که از سوی مسئولان آمریکایی برای برگزاری این مسابقه در نظر گرفته شده است.
با توجه به حساسیتهای سیاسی و اجتماعی پیرامون حضور تیم ملی ایران در خاک آمریکا، از ساعات ابتدایی روز مسابقه نیروهای امنیتی، پلیس محلی و مأموران ویژه اطراف ورزشگاه سوفی و محل اقامت دو تیم را تحت پوشش کامل قرار دادهاند. همچنین گزارشها از استفاده از سامانههای نظارتی پیشرفته، کنترلهای چندمرحلهای برای ورود تماشاگران و افزایش سطح مراقبتهای امنیتی در اطراف ورزشگاه حکایت دارد.
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